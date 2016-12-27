Музыка из комедий будет звучать в метро в праздники

Пассажиры смогут послушать интересные факты, связанные с Новым годом, стихотворения, посвящённые любимому празднику, а также отечественные и зарубежные композиции, в том числе песни из советских и французских комедий. Новогодняя радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января.

Впервые в столичном метро прозвучит мелодия из знаменитой французской комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром, музыкальный хит американского тромбониста Гленна Миллера In the Mood, заводная композиция из «Шоу Бенни Хилла» Yakety Sax, а также Little Man в исполнении Шер и Сонни Боно.

Добавят праздничного настроения песни из советских комедий и мультфильмов. Среди них «Пока часы двенадцать бьют» из фильма «Чародеи», «Пять минут» из «Карнавальной ночи», а также «Кабы не было зимы…» из мультфильма «Зима в Простоквашино».

Прозвучат в эфире радио метро и произведения классической музыки. Среди них «Новогодняя» Пряжникова, «Вальс» Свиридова, «Адажио» Чайковского из балета «Щелкунчик», «Венские конфетки» Иоганна Штрауса, Симфония № 40 Моцарта.