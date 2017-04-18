Алексей Кортнев хочет сделать стендап-мюзикл

«Я планирую понаписать новых песен, у нас достаточно много заготовок и вообще есть некоторая глобальная идея нового музыкального спектакля. Но спектакля именно для группы. То есть, я хочу сделать такой стендап-мюзикл. У меня прямо идея-фикс. Мюзикл, который можно разыграть без декораций и без костюмов. Как стендап-комедию. То есть, просто человек выходит к микрофону и создает некий мир. Смешной ли, грустный ли, поэтичный ли… Но пользуясь только метафорами, своей речью или пением, да, в нашем случае пением и игрой на инструментах. Мы сейчас его активно пишем. Пишется тяжело, признаюсь, потому что жанр этот даже для меня новый. Как бы классическим мюзиклом я занимался довольно много, а вот такую штуку делаю впервые, поэтому идет все с трудом. Но я хорошо знаю, что в любом деле нужно раскачать телегу, и потом она едет, как правило, гораздо быстрее», - рассказал НСН артист.



Алексей Кортнев