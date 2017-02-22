Брак Вадима Казаченко признан фиктивным

Семейный скандал в жизни певца Вадима Казаченко, прославившегося в конце 80-х хитом "Больно мне больно", и его супруги 35-летней Ольги Мартыновой закончился их разводом. Как сообщили Life.ru представители 53-летнего Казаченко, Гагаринский суд Москвы признал брак исполнителя фиктивным и аннулировал его.



Вадим Казаченко

— У них не было совместного быта и семьи, на основании этого суд признал брак недействительным, — пояснила Лайфу информацию адвокат артиста Виктория Дергунова. — То есть если брак аннулирован, юридических последствий не будет, поскольку нет совместно нажитого имущества.

Тем не менее бывшие супруги продолжат разбирательства в суде из-за алиментов, на взыскание которых подала Ольга Мартынова.