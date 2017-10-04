Елена Образцова в окружении конкурсов

Один конкурс - традиционный и одновременно юбилейный - V Международный конкурс юных вокалистов. Другой эксклюзивный — Международный конкурс камерной музыки памяти испанской певицы Кончиты Бадиа. Этим конкурсом Елена Васильевна продолжает традицию посвящений великим певцам прошлого. Ранее в Петербурге прошли конкурсы теноров памяти Лучано Паваротти и меццо-сопрано памяти Федоры Барбьери.

Легендарная певица Кончита Бадиа (1897- 1975), родившаяся в Барселоне, была любимой ученицей знаменитого испанского композитора Энрике Гранадоса и первой исполнительницей его вокальных сочинений, её искусством восхищался и другой испанец —композитор Де Фалья. В 1970 г., после победы на VIII Международном конкурсе вокалистов им. Ф. Виньяса Елена Образцова брала уроки у Кончиты Бадиа, постигая все премудрости исполнения испанской вокальной музыки, что не прошло даром — Елену Образцову наградили медалью Энрике Гранадоса за яркое и вдохновенное исполнение его музыки. «Меня связывала большая дружба с Кончитой, вспоминает Елена Васильевна. Когда я приезжала в Барселону, мы встречались у неё дома, музицировали и проводили чудное время в разговорах и воспоминаниях». Конкурс памяти Кончиты Бадиа в России стал не только данью памяти испанской певицы, но преклонением перед её выдающимся талантом.

Жюри было общим. В него вошли замечательные певцы, педагоги и деятели музыкального искусства современности: испанцы Хуанс Понс и Мигель Лерин, итальянец Бруно Пратико, представительница Эквадора Беатрис Парра, и трое россиянок: Маквала Касрашвили, Галина Писаренко и Рузанна Лисициан. К сожалению, сама Елена Васильевна не смогла приехать в Петербург по причине недавно перенесенной болезни. Сопредсеталями жюри были Галина Писаренко — Конкурс юных вокалистов и Хуанс Понс — Конкурс камерной музыки.

В день открытия конкурсов прошёл гала-концерт «С любовью к Вам, Елена Образцова!». Виновница торжества прислала видеообращение ко всем собравшимся в зале, в котором высказала добрые пожелания конкурсантам и представила членов жюри, своих коллег и друзей.

Елену Образцову лично поздравил с юбилеем временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Подарки и поздравления прислали Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Марков, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Директор Благотворительного фонда музыкального искусства «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко сообщила о решении, принятом Ученым советом Петербургской консерватории, - присудить Елене Образцовой звание почетного профессора.

Программа гала-концерта была яркой и разнообразной. С вокальными приношениями выступили члены жюри Хуанс Понс, Бруно Пратико, Беатрис Парра, Маквала Касрашвили, солисты Большого театра Олег Кулько и Вероника Джиоева, узбекская певица Муяссар Раззакова, которая не раз была членом жюри конкурсов Образцовой, певица и дочь Елены Васильевны Елена Макарова. В честь Образцовой играл замечательный виолончелист, ее большой друг Борислав Струлёв, исполнив необыкновенной красоты музыку Массне — «Размышление» из его оперы «Таис» и Польку А. Шнитке из трагедии «Шинель».

Порадовали и лауреаты конкурсов Образцовой Оксана Зубко, солистка Мариинского театра Оксана Шилова и особенно два представителя «Новой оперы» Илья Кузьмин и Алексей Татаринцев. Илья Кузьмин спел очень трудную арию Ирода из оперы Массне «Иродиада», продемонстрировав большой актёрский дар и массу нюансов выразительного баритона, а в романсе Грига «Люблю тебя» и лирическую струю своего таланта. Алексей Татаринцев сразу завоевал слушателей красивейшей кантиленой в Романсе Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток», а романс Леандро из сарсуэлы Соросабаля «Трактирщица из порта» стал в его исполнении яркой кульминацией всего гала-концерта, обнаружив у певца яркую эмоциональность. Еще хочется отметить талантливого концертмейстера Анатолия Кузнецова, который аккомпанировал всем участникам гала-концерта за исключением И. Кузьмина, который выступал с Светланой Радугиной, тоже отлично проявившей себя. Кузнецов был замечательным тонким музыкантом и настоящим партнером, которому аплодировал не только зрительный зал, но все певцы, члены жюри, выступавшие в вечере.

Затем в течение недели в Петербургской филармонии одновременно прошли два конкурса. Утром и днём в фойе соревновались юные вокалисты, вечером в Большом зале за победу боролись участники Конкурса камерной музыки памяти К. Бадиа.

147 участников из 11 стран мира прибыло на Конкурс юных вокалистов, по регламенту у них было только два тура. Их разделили на три возрастные группы: первая — 9-11 лет, вторая — 12-14, третья — 15-17 лет. Для каждой группы был определен свой репертуар, который они исполняли в сопровождении концертмейстера. Самые младшие ребята должны были спеть народную песню или вокальное произведение русского или зарубежного композитора (по выбору участника) (первый тур); песенку из детского мультфильма, фильма или спектакля и вокальное произведение зарубежного композитора XIX в. (второй тур). Постепенно репертуар усложнялся. Ребятам второй группы предлагалось исполнить вокальное произведение эпохи барокко XVI-XVIIIв и Романс русского композитора XVIII-XX в. (первый тур). Романс русского композитора и романс зарубежного композитора XVIII-XX в. (второй тур). Участники третьей группы, помимо произведений эпохи барокко и песен и романсов композиторов XIX-XX веков, должны были представить жюри арии из русских и зарубежных опер.

Нынешний Пятый Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой показал, что за 10 своего существования (имеется в виду, что он проходит раз в два года) значительно «вырос», достиг довольно высокого уровня. Было очень важно, что организаторы правильно определили репертуар для каждой возрастной группы. Помню, как на Втором конкурсе вышла восьмилетняя девочка и запела арию Азучены. Её мама была очень горда, заявляя, что у дочки эта ария лучше всего получается. Но самую важную роль в становлении Конкурса на нужные рельсы сыграла огромнейшая работа членов жюри и самой Елены Васильевны с педагогами и родителями. После каждого прослушивания велись беседы, обсуждения, круглые столы по вопросам репертуара, поведения детей на сцене, выбора одежды для выступлений.

Проводились мастер-классы для педагогов, поучительными были дискуссии по методике преподавания классического вокала детям и подросткам.

Конечно, нельзя сказать, что все трудности преодолены. Многое сделано, но проблемы еще остаются. Есть педагоги, которые не понимают, что далеко не все романсы русских композиторов можно давать детишкам. Так, например, 9-летняя девочка пела на первом туре Вокализ Рахманинова (моск. ДМШ им. В. Андреева, пед. Н.Полякова). Мучались все слушатели, а больше всех сама юная исполнительница. Естественно, она не прошла на второй тур. Еще одна важная проблема, особенно для младшей группы. Это работа концертмейстеров. Часто они выходят на сцену прежде всего показать себя, а не юного вокалиста. Играют громко, заглушая детские голоса, а уж о выразительности и речи не может быть. Иногда даже губят работу, проделанную педагогом. Один из зарубежных членов жюри во время прослушивания, не выдержав грохот рояля, воскликнул: «Мы пришли слушать не вас, а вашего ученика».

Встаёт очень важный вопрос: а нужны ли конкурсы юных вокалистов? На брифинге журналистов с членами жюри, последние заявили, что не просто нужны, а необходимы. Самая главная энтузиастка подобных конкурсов профессор Московской консерватории Галина Писаренко сказала: «Детские музыкальные конкурсы очень нужны. Детишки, занимаясь в музыкальных школах и студиях , попадают в мир подлинного музыкального искусства, а конкурсы помогают им развиваться в нужном направлении, минуя попсу и пошлую эстраду. Тем самым мы все вместе сохраняем целые поколения любителей и исполнителей классической музыки, в том числе и вокальной». Несмотря на огромную загруженность всех членов жюри утренними, дневными и вечерними прослушиваниями, Галина Алексеевна находила время для встреч с родителями и педагогами.

Жюри было щедро на премии, призы и прочие награды участникам Детского конкурса. Гран-при единогласно присудили 13-летнему Валерию Макарову из Самары, музыкальному, обладающему богатейшим артистическим дарованием. Когда он пел арию Венеры из оперы Люлли «Тезей», то действительно нельзя было не восхищаться его харизмой сопраниста, точно выпевающего все нотки красивой арии. Но песня Биксио «Mamma», предназначенная для тенора, была спета на одной середине без единой верхней ноты. Просто голос Валерия на сегодняшний день находится в стадии становления. И пока непонятно какой у него будет голос, да и останется ли он вообще. Но пока юный вокалист, покоривший жюри и публику, увёз высшую награду в родную Самару.

В младшей группе Первую премию получила Илина Эдер (Австрия), у неё крошечный голосок, но девочка очень музыкальна и симпатично спела австрийскую народную песню; Вторую и Третью премии получили Владислав Голубев из Ярославля и Дарья Лобанова из Сыктывкара, достойно выступившие на конкурсе. Во второй возрастной группе первую премию завоевала Мария Авдеева из Тулы, Вторую — Чинара Азизова из Баку, третью — Всеволод Сливин из Астрахани.

В третьей группе оказалось много сильных и интересных юношей и девушек, подающих надежды на сольную вокальную карьеру. Первая премия досталась 17-летнему баритону Николаю Землянских из Волгограда. Он вполне справился с сложным репертуаром: ария Оттона из одноимённой оперы Генделя, Флорентийская песня Чайковского, Каватина Алеко и Ариозо Жермона из «Травиаты». Вторая — 16-летнему баритону Эльдару Ахмедову из Тулы. Это уже сложившийся профессиональный певец, отлично исполнивший разнообразную программу: ария Оттона из оперы Генделя, «Маритана» Свиридова, Ариозо Мизгиря из Оперы Римского-Корсакова и ария Папагено из «Волшебной флейты» Моцарта. Мне больше других понравилась 17-летняя россиянка Полина Лазарева. Она из ДМШ г. Красногорска Московской области. У девушки настоящее меццо-сопрано, красивое, кантиленное. Она заявила беспредельную по трудности программу: ария Анастасио из оперы Вивальди «Юстин», романс Глиэра «О, если б грусть моя», арии Вани из «Ивана Сусанина» Глинки и Далилы из оперы Сен-Санса. Но ведь спела её! Были и образы героев, и стиль произведений, яркая эмоциональность, отличное дыхание и никакой усталости в конце.

На брифинге члены жюри отметили успешно выступивших лауреатов третьей группы, но предостерегли их от самоуспокоенности. Было сказано, что награда на Конкурсе в Петербурге это только маленькая ступенька у основания большой и высокой лестницы, ведущей в мир настоящего оперного искусства. Чтобы подняться на неё, им нужно долго и целеустремленно трудиться!

Международный конкурс камерной музыки Елены Образцовой памяти испанской певицы Кончиты Бадиа. В конкурсе участвовало 39 молодых певцов из 6 стран: по одному из Норвегии, Великобритании/Эстонии, Украины, Сербии и Узбекистана, остальные из России. Причем, большинство из них представляли Москву и Петербург. В буклете была заявлена и испанка из Барселоны, но она не приехала. В основном контингент был женский, мужчин только шестеро: два тенора Александр Трофимов (Петербург) и серб Стефан Джокович, три баритона Ефим Завальный, Алан Старовойтов из Петербурга, Александр Метлов из Москвы и один бас-баритон Андрей Капралов из Курска. Соревнование молодых певцов проходило в три тура в Большом зале Филармонии в сопровождении концертмейстеров.

Конкурс вызвал большой интерес, прежде всего своей разнообразной и сложной программой. Естественно, что больше всего было испанской музыки. Обязательным было исполнение произведений Гранадоса и Де Фальи, а для всех желающих была названа специальная номинация «Исполнение сарсуэлы». Конкурсанты пели испанские песни и романсы и других испанских композиторов.. Кроме этого в программу вошло как обязательное условие исполнение камерной французской и современной музыки и немецкой романтической Lied. Также можно было петь арии из кантат и опер Генделя, Баха, Моцарта, песни итальянцев Беллини, Доницетти, Россини, Верди…

Первый тур прошёл на большом энтузиазме, ярко и захватывающе. Довольное жюри проявило щедрость и отправило в дальнейшее плавание 20 вокалистов. Второй же тур оказался менее интересным и, честно говоря, довольно скучным. Как-то получилось, что все выложились на первом туре, и на второй не хватило энергии и сил. Сказалась сложность и перегруженность программы, очень непривычной, прежде всего для российских певцов, которые очень редко обращаются к любой вокальной камерной музыке, а тем более к таким специфическим произведениям, как испанские песни и сарсуэлы. Жюри было не столь щедрым, и, к сожалению, слишком строгим и пропустило в финал всего семь певцов, причём только российских. Очень жаль, что не прошли в финал несколько более чем достойных певиц. Прежде всего, это представительницу Петербурга Екатерину Бондаренко. Она была настоящим лидером первого тура, ярко и запоминающе исполнила всю программу: Вивальди, Беллини и особенно «Песню голубки» и арию Луизы из сарсуэл «Цирюльник из Лавапьес» Барбьери и «Дочери из Заведея» Чапи. Её красивое густое и подвижное меццо-сопрано было стильным, выразительным и личностным в каждом произведении. Да, на втором туре она выступила менее ярко, но значительно лучше, чем несколько конкурсантов, оказавшихся на третьем туре. Жаль, что не услышали ещё раз норвежку Муэ Багойен Ингейерд. У неё огромнейшее красивого тембра сопрано, потрясающее своей кантиленой. Ей, северной жительнице, не хватило темперамента для сарсуэлы, но песню Гранадоса «Взор махи» она интерпретировала по-своему и очень интересно.. Зато пропустили в финал абсолютно безликих певиц из Москвы Татьяну Барсукову и Елену Исаеву. Ни одно из спетых ими произведений на двух турах не задело и не запомнилось. Тоже можно сказать и о солисте Мариинского театра Александре Трофимове, поющем непонятно каким голосом. Он баритон, которого театр пытается переделать в тенора.

Итоги Камерного конкурса не могли не разочаровать, поскольку небольшую и не очень сильную группу финалистов трудно было оценивать. Гран-при. естественно, не присудили. Первую премию получила меццо-сопрано из Петербурга Лариса Поминова. Это, пожалуй , единственная конкурсантка, не вызывающая возражений по поводу ее наград. К Первой премии добавились спецпремии за лучшее исполнение сарсуэлы и французского романса. Лариса - опытная артистка, много работавшая в российских оперных театрах, ныне она солистка «Санктъ-Петербургъ Оперы». Талантливая певица и актриса, Поминова обладает даром проживать каждое камерное произведения, делая из него мини-спектакль. Она так пронзительно спела Колыбельную Магдалены из сарсуэлы Серрано «Колыбельная», что стало не просто грустно, а страшно, а вокальная миниатюра Сен-Санса «Пляска смерти» потрясла виртуозностью и точнейшей нюансировкой. Вторая премия и спецпремия за лучшее исполнение романса современного композитора досталась студентке Российской академии музыки Василисе Бержанской, поющей крикливо и однообразно. В такой манере она исполнила и «Пробуждение весны» из цикла Шостаковича «Сатиры. В громком пении иногда можно было услышать отдельные слова, но общего смысла сатиры композитора уловить не удалось. Очень хорошее впечатление произвела студентка Московской консерватории Наталья Кучина, получившая Третью премию. Музыкальная, хорошо обученная, понимающая музыку, которую исполняет. Недаром ей еще присудили и спецпремию за стильное и тонкое исполнение романса Гранадоса «Маха и соловей» из цикла «Гойески». Жаль, что жюри недооценило москвичку Альбину Латипову , пропустив финал, но оставив только с дипломом. Она ровно выступала на всех турах. Обладательница красивого полётного сопрано, она была эмоциональна и выразительна в каждом произведении. Особенно ей удался второй тур, на котором она удачно спела песни Шуберта «Баркарола» и Гранадоса «Скромный маха».

На встрече с членами жюри удалось поговорить и об итогах Камерного конкурса. Испанцы говорили о том, что далеко не всем конкурсантам удалось успешно спеть испанскую музыку. Беда исполнителей, в том числе и российских, в том, что они плохо знают испанский язык и поэтому не умеют доносить слово, в котором и заложена эмоциональная окраска и сарсуэлы, и произведений Гранадоса, Де Фальи, Обрадорса и других испанских композиторов. Но все же жюри смогло найти достойных исполнителей сарсуэлы — Ларису Поминову и Гранадоса — Наталью Кучину и вручить им спецпремии. А на вопрос есть ли будущее у русской вокальной школы итальянец Бруно Пратико остроумно ответил: « Если русские певцы научатся петь piano» и пояснил: «У громкого пения нет будущего. Оно есть только у piano — масса оттенков и нюансов, которые и помогают раскрыть человеческую душу».

Несмотря на многочисленные недочёты и перегруженность прослушиваний, связанных с одновременным проведением двух солидных конкурсов, замечательно, что состоялся Международный конкурс камерной музыки Елены Образцовой памяти испанской певицы Кончиты Бадиа. Сегодня при безумном количестве соревнований оперных певцов такая редкость Конкурс академического камерного пения! Хотелось бы повторения подобного конкурса, но при условии, что не будет соседствовать с Конкурсом юных вокалистов.

В Большом зале Петербургской филармонии состоялось и торжественное закрытие двух конкурсов. Сначала была церемония награждения лауреатов. В ней участвовали и потомки испанской певицы Кончиты Бадиа - внучка и правнучка. Очень хотела приехать в Петербург и её дочка Мариона Агусти Бадиа даже написала трогательное письмо Елене Васильевне, но за несколько месяцев до конкурса она скончалась. Родственницы вручили лауреатам не только награды, но и CD с записями Кончиты и документального фильма о ней, созданного внучкой Марионы Эулалией Доменех. Затем прошёл концерт лауреатов.

Елизавета ДЮКИНА