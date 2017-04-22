Филипп Киркоров задал новую планку шоу - «Я»

Признаться, я присутствовал на первых кастингах/репетициях шоу. Тогда в Москву приехали Франко Драгоне (создавший стиль великого «Цирка дю Солей») и хореограф Тони Теста. И знаете, какие первые слова сказал Тони Теста? Он сказал танцорам, что им надо быть максимально свободными, раскрепощенными, импровизировать. Никаких заученных движений. Очень трудно было поверить тогда, что это вообще возможно достичь, с нашей-то ментальностью. И год назад на премьере «Я» танцоры отчаянно старались достигнуть внутренней свободы, что-то получалось, что-то нет. Поп-шоу — всегда зрелище, и от каждого танцора тут порой зависит не меньше, чем от фронтмена.

Еще год «Я» каталось по провинциям, обтесываясь и оглаживаясь. И вот снова вернулось в Москву. Неузнаваемым. Поверьте, это надо увидеть своими глазами. Сет-лист почти не изменился (об этом позже), Филипп Киркоров по-прежнему прекрасно поет, компьютерная графика та же, - но как разительно изменились танцоры шоу! Они свободны, раскрепощены, они косяками рыб плавно вьются вокруг главной звезды, живя своей жизнью — абсолютно раскованно. Драгоне придумал три группы дэнса: собственно танцоры, две балерины и шесть моделей с длинными ногами и не менее красивыми (что уж) попами. Все взаимодействуют. Все продумано. Танцоры вышли на запредельную для российского шоу-бизнеса планку — они не только исполняют сложнейшие акробатические трюки, но и живут по-актерски. Некоторых надо снимать на видео отдельно и показывать, - как это вообще такое может быть в России…

А теперь о музыке. Сет-лист действительно мало изменился, - у Филиппа запредельное чутье к хитам, и в «Я» песни Любаши, Квинты, Малахова, Николаева, Алексина, В.Кристовского, Дубцовой и других авторов благодаря таланту звукокудесника Анатолия Лопатина звучат как единое целое. Россыпь шлягеров. Ничто не выпадает из прочной цепочки. Киркоров не может себе позволить не-хиты, статус обязывает. Интересно заметить (зная первоисточники), что Киркоров «распевает» эти даже старые песни, добавляет мелизмов и вокальной мощи, а Лопатин добавляет грува.

А что изменилось? Конечно, Киркоров не смог не спеть «Ксанаду», показанную на Первом канале в новогоднюю ночь (и в новом костюме). И спел «Три счастливых дня» Аллы Пугачевой! Тут надо отметить, что на этом первом концерте присутствовал автор слов песни Илья Резник (что могло стать причиной). Ранее «Три счастливых дня» Филипп пел и в шоу «ДруGOY». Это одна из самых вокально сложных песен, с расширенной тесситурой и огромным диапазоном. Нельзя сказать, что она легко далась — пару вокальных ошибок все-таки можно заподозрить в высоком регистре, но Филипп в целом все-таки с ней справился. Кстати, и Алла Борисовна на гастролях не всегда идеально с ней справлялась, песня действительно очень сложна вокально.

Почти весь концерт Филипп отпел живым звуком. Музыканты в этом шоу загнаны в кулисы, их почти не видно. Но даже когда видно, то очевидна гигантская роль плейбека, - шоу завязано на хронометраж видео, и нужно до секунды выдерживать длительность. Филипп в прекрасной вокальной форме, - еще десяток лет назад у него понизилась тесситура, он стал извлекать более грудные и тембрально окрашенные низкие ноты. А верха, как показали «Три счастливых дня», остались практически без изменений вниз. Диапазон стал шире, тембры богаче, хотя нельзя не отметить некоторую скованность в нижних регистрах (порой Филипп даже переходит на пугачевское «окание»). В целом все очень хорошо.

Противникам «перьев и туретчины» ходить на концерт Киркорова крайне не рекомендуется. Перьев стало не только больше, но перышки гигантских размеров стали элементами декорации, светясь разными цветами и произвольно меняя расположение в воздухе. Конечно, обилие блесток кажется по-азиатски избыточным, но ведь Киркоров погружает зрителей в сказку ориентального типа, и это кажется оправданным решением для имиджа артиста. Кстати, на двух этажах фойе Кремля проходит выставка исторических костюмов Киркорова для разных его шоу, собранные и бережно сохраненные отцом, — вблизи все эти обшитые фальш-стразами, бисером и блестками 90 (!) костюмов выглядят не столь эффектно, как издали на больших сценах. А на манекенах, внешне напоминающих образы Киркорова разных лет, но сильно уступающих по размеру и росту, - иногда анекдотично. И неважно. Виден ход мысли артиста и модельера: создать праздничную расслабляющую атмосферу. И это единственное важно.

Ок, пройдет 10 концертов в Кремле, отгуляют день рождения (по слухам, с участием Хампердинка и даже несуществующей ABBA), и что дальше? На мой взгляд, это почти идеальное поп-шоу «Я» все-таки можно еще улучшить. Например, вернуться к полностью живому звуку, и приезды в Россию топовых западных поп-звезд немало к тому подвигают. К тому же из «Цирка дю Солей» за эти годы в Россию вернулось немало акробатов, их тоже стоило бы привлечь для идеального шоу. В «Я» невероятного качества графика, но она слишком фоновая, виньеточная, - а многим песням Филиппа пошло бы погружение в ассоциативный ряд песен. Может быть, и Кремль стоило бы заменить на «Крокус Сити Холл» - уж очень проблемы с донесением низких частот выглядели системными… Словом, горизонты перед Филиппом великие.

В сухом остатке зрители получили великолепное шоу с выдающимися мелодическими песнями. Оно определенно историческое, и там надо побывать. Киркоров продемонстрировал возможности соединения европейской стильной режиссуры с разноплановой мелодической эстрадой (от дэнса до русского шансона), - они вполне взаимодействуют и понимают друг друга, потому что базируются на единой культурной парадигме. Киркоров по-прежнему искусно держит нос по ветру, и выбирает в репертуар лучшее. И все это органически соединяется в невероятное шоу для российского зрителя. Вот и рецепт успеха.

Гуру КЕН