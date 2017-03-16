Максакова не удивлена увольнением из Гнесинки

По словам артистки, ей жаль своих студентов, которые пострадали от такого решения. При этом увольнение не стало для нее неожиданностью, поскольку разговоры об этом велись уже несколько месяцев, передает ТАСС.



Мария Максакова

— Сейчас по Трудовому законодательству они выполнили некие процедуры, которые позволили им так поступить. В течение трех месяцев они фиксировали прогулы, но в этом есть некое лицемерие, — сказала певица, отметив, что и раньше отсутствовала в Гнесинке месяцами в связи с гастрольным графиком, и "это никого не смущало".

Мария Максакова, переехавшая с мужем на Украину, была уволена из-за отсутствия на рабочем месте более месяца. В Гнесинке утверждали, что не могли связаться с сотрудницей.

— Если у кого-то есть желание со мной связаться, то нет никаких проблем, телефон работает, а желания у них такого не было. Возможно, они отправляли куда-то какую-то корреспонденцию до востребования, — рассуждает Максакова.