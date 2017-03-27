Мемориальную доску Ростроповичу и Вишневской открыли в Москве

"Случилось то, что должно было случиться давно. На доме, где многие годы жил музыкант, появилась эта мемориальная доска. Она украсит этот дом, как когда-то украшали его своим присутствием Ростропович и Вишневская", - сказал заммэра Москвы Леонид Печатников.

Памятный знак выполнен народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым. Памятные мероприятия начались утром с панихиды в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Также у памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке и на его могиле на Новодевичьем кладбище пройдет возложение цветов.

В понедельник Фонд Ростроповича в лице дочери маэстро, Ольги Ростропович, передаст в дар Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского бюст музыканта работы Рукавишникова, передает ТАСС. За церемонией последует открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.