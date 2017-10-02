На Мэрилина Мэнсона рухнули декорации во время концерта

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Rolling Stone со ссылкой на представителя музыканта.

"Мэрилин Мэнсон вынужден отменить несколько своих октябрьских выступлений во время предстоящего турне по США", — цитирует журнал заявление представителя музыканта. Представитель певца сообщил, что выступления, начиная с Бостона 2 октября вплоть до Хьюстона 14 октября, будут перенесены на другие даты.

На сайте Мэнсона информации об отмене ближайших выступлений пока нет, однако некоторые из площадок, где первоначально планировались концерты, сообщили, что выступления музыканта переносятся.

Мэнсон был госпитализирован в субботу после того, как на него во время концерта в Нью-Йорке упала декорация. Это произошло, когда концерт музыканта длился уже час, а сам он начал исполнять одну из самых известных песен Sweet Dreams.

Мэнсон в результате инцидента получил травму, после чего ему была оказана медицинская помощь. Представитель музыканта заявил, что он продолжит восстанавливать силы дома в Лос-Анджелесе, но не уточнил, покинул ли Мэнсон больницу в Нью-Йорке.