О выступлении российских звезд на Украине нужно сообщать в СБУ

Об этом он написал в блоге на сайте издания «Украинская правда», сообщает Газета.ru.

Кириленко обратил внимание на то, что сразу несколько российских артистов не смогли попасть на выступление на Украине в последние недели.

«Проблему надо урегулировать законодательно. Правоохранители не должны бегать по российским арт-нарушителям, а иметь информацию заранее. И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителей. Не менее чем за 30 дней до выступления», — написал украинский вице-премьер.

Он заявил, что соответствующие изменения в законодательство страны уже подготовлены. Кириленко надеется, что Рада их поддержит.