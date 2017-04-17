Ольга Арефьева экранизировала «Никто не умер, никто не ожил»

Монтажом клипа на одну из самых ярких и без преувеличения, политических песен последнего альбома занималась сама Ольга Арефьева. В клипе использованы документальные съемки Александра Бакаева в Новосибирске и его окрестностях.

«Просто немыслимо, что мы смогли бы сами выехать на столько точек и попасть во столько мест, летать на вертолете, снимать с дронов, входить с камерами на заводы и промышленные объекты. А я теперь вижу весь мир как через камеру и представляю, как снимала бы вот здесь и здесь, - говорит Ольга Арефьева. - Это эффект называю «глаз фотографа», вернее теперь уже «глаз оператора». Он иногда включается, тогда неудержимо хочется делать кино и видеть мир как картинку, увеличивая степени ее совершенства и композиционную красоту. Песня горькая и печальная, но благодаря Александру Бакаеву в ней появился ощутимый луч света. За что ему и операторам тоже большое спасибо».

Операторы: Мария Суранова (Prosto.Film), Егор Севостьянов, Александр Цветков, Анастасия Маметьева. Оператор синхрона: Андрей С.