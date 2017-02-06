Песню Джамалы исполнили на белорусском языке

Во время первого полуфинала национального отбора дуэт Naviband исполнил песню украинской певицы Джамал «1 944» в переводе на белорусский, пишет "Свобода". Это происходило в присутствии самой Джамалы.

«Я думаю, слова лишние, так как вся реакция просто у меня на лице. Спасибо вам большое!»- Сказала сквозь слезы Джамала после выступления Naviband.

Певица крымскотатарского происхождения Джамала победила в прошлом году на «Евровидении» с песней «1944» о трагической судьбе крымскотатарского народа и его депортации в 40-е годы. Среди депортированных была и прабабушка Джамал Назылхан. Часть песни была на английском языке, часть - на крымскотатарский, которая тогда впервые прозвучала на «Евровидении».