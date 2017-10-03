Полина Гагарина «Обезоружена» и обнажена

На обложке сингла размещена фотография обнаженной певицы. Автор откровенного фото муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков остался доволен результатом своей работы.

«Вот эту фотографию я особенно люблю, - написал Дмитрий. - А еще сильнее потому, что она стала обложкой нового сингла Полины «Обезоружена». Этот снимок нереально точно отражает название песни, на наш взгляд. Кроме того, всегда мечтал сделать такую фотографию. Спасибо Полюшке за храбрость и решительность сделать этот кадр обложкой. Ясный же пень, что сейчас начнется: «Ты же мать», «Срамота», «Как не стыдно». Если решите такое написать, лучше сразу сами отпишитесь, не тратьте время».