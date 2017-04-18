«После 11» вернулись к «Народным картинкам»

Вообще-то поводов для чего-то такого не было. Группа «После 11» хорошо известна своим хитом «Крылья» на рок-радиостанциях, уже давно выпускников Саратовской консерватории, народников, взяла под свое крыло Надежда Бабкина. Они в штате на зарплате в гостеатре. Играть могут все. А с Бабкиной у них к тому же вышел поп-хит «Розы». Жизнь удалась.

Но и не удалась. После «Крыльев» других рок-хитов не было, да и сам русский рок начал загибаться. Кроме «Розы», других поп-хитов тоже не появилось. И музыканты начали заниматься тем, что у них получается лучше всего: петь русские народные песни аховым многоголосием, да еще в супер-зажигательных фолк-рок аранжировках. Тут им равных нет. Чистые народнические голоса, блестящие инструменталисты (Дмитрий Калинин на балалайке и Карен Арутюнян на кларнете — давно признанные виртуозы). Лидер группы Юрий Постарнаков умеет балансировать всех этих профи так, что результат невероятный по качеству.

Концерт под названием «Народные картинки» (по названию альбома 2007 года) прошел в театре Бабкиной под сплошные овации, но при полупустом зале. Опять парадокс. Как же так? Корневые народные песни в хитовых рок-обработках — от любимой старостинской пасхально-волочебной «Христос воскрес, сыне Божий» к рекрутской «Ой ты не плачь, моя девчонка», от «Веретенце» к «Думали, грянули», та же вящая «На горе-то калина» с авторской очень красивой инструментальной темой… А там и чудная а капелла, и Настя Спиридонова с «Моим чудом», и Луиза Имангулова с гуслями (обе - участницы шоу «Голос», как и Карен). Это не просто великолепно, даже если не хитово, но ведь почти медийно? «Оркестр Волынщиков Москвы» грянул сначала самым что ни на есть хитярычем в мире волынок Amazing Grace, а затем последовали и вовсе частушки дуэтом про виноград «красно-зеленый». После хитярыча «Порушка Параня» - жизнерадостный народный хор РАМ им. Гнесиных.

И случился перелом. Вышел актер театра Бабкиной Иван Замотаев, и «сбацал» «Светит месяц» на щеках, а потом песню из спектакля «Бабий бунт» в духе Сукачева. Разгоряченные зрители пошли хороводом по залу… Затем жуткий шансон с аккордеонистами братьями Бондаренко. После неформатной «Непокорной» с блистательным чтением Андрея Мерзликина — вдруг «Балалайка» Аллы Пугачевой. Концепцию окончательно добила «Птица счастья» с авторской речевкой в финале. А после неизбежной «Розы» - вдруг совсем не столь же неизбежные «Крылья» на бис…

Про такое говорят, что это «творческий кризис». Да, последний альбом у «После 11» вышел в 2012 году. Давно. Новых песен нет, или о них никому неизвестно. Постарнаков стоит на распутьи, но ведь давно уже стоит. Что играть? Русский рок девальвировался, шансон стыдновато, а поп и не хочется. Публики, готовой принимать все сразу, совсем немного. От актуальной музыки группа далека. И что? Но ведь позиционироваться надо. Советы давать легко, но ведь и оскотиниться с программами для Дня города Мухоперекопска еще более легко. Ответа на этом концерте я не получил.

Группа может двинуться к world-music, как та же Oyme, или дальше играть задорный фолк-рок прошлого века. Может прорывно соединить русский распев с модными битами, или стать мощным «хором Турецкого» для площадных увеселений плебса. Куда идти? Сейчас ответа нет, и «После 11» профессионально балансирует в отсутствии выбора на хрупкой жердочке под названием «умеем все». Этого маловато. Срочно требуется креатив.

Если спросите меня, то я бы поставил на фантастическое чутье «После 11» к русским народным песням. Соединить бы их с креативом «Ленинграда» и Дорна одновременно, - это был бы чрезвычайно модный проект. А уж профессионализма этим виртуозам не занимать.

Удовольствие же от концерта бесценно. И оно всегда у «После 11» есть. Это был зажигательный, драйвовый концерт. И не спрашивайте снова, почему он оставил такие вопросы.

Гуру КЕН