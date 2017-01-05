Умер основатель ВИА «Поющие гитары»

Об этом сообщается на странице ансамбля в соцсети «ВКонтакте».

«На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. … Любимое детище — "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

«Поющие гитары» — советский вокально-инструментальный ансамбль. Наиболее известные песни — «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов». В 1975 году «Поющие гитары» приняли участие в записи первой советской рок-оперы композитора Александра Журбина «Орфей и Эвридика».

Коллектив являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА и послуживший образцом для многочисленных последователей и подражателей. «Поющие гитары» создали универсальную формулу для ВИА, появившихся в конце 1960-х и первой половине 1970-х годов.

В разные годы участниками ансамбля были Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Александр Розенбаум и Ирина Понаровская.