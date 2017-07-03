«Усадьба Джаз 2017» прошла аристократически

За день до фестиваля Москву и область накрыл мощнейший ливень, чуть ли не самый проливной за 100 лет. Именно в момент монтажа сцен! Команда фестиваля героически справилась с напором стихии, все сцены устояли, а подъехавшие в Архангельское подмосковные пожарные откачали всю воду, что смогли. Еще один порыв дождя прошел в самом начале фестиваля, но уже совсем коротко. Столько о погоде пишу для немосквичей, потому москвичи-то целую неделю только о погоде и говорят…

Президент и основатель «Усадьбы Джаз» Мария Семушкина сумела подтянуть сразу несколько посольств — США, Польши, Норвегии, Израиля, их финансовая помощь в привозе артистов бесценна. Фуд-корт из очень известных заведений (включая Мумий Тролль Бар и аутентичный израильский фастфуд) тянулся на километры. По полям ходили аниматоры на ходулях, на лугах стояли фирменные шатры множества культурных производителей (включая одну очень известную марку рояля и старейший магазин hi-fi и hi-end оборудования). Словом, развлечений и еды на любой зрительский вкус.

Сцен было много. Четыре основных - «Партер» для широкой публики, «Аристократ» для джазовой, «Индикатор» для инди-музыки и Jazz Kids для конкурса начинающих исполнителей. Кроме того, еще две сцены сделали для артистов «Моспродюсера» и еще две сцены — для медитативной ориентальной музыки. Оставался большой вопрос — придет ли в такую погоду публика, и она пришла. Людей было очень много. И это были светлые лица с интеллигентной печатью культуры на лице, что привычно радует именно (и почти только) на «Усадьбе Джаз».



Ester Rada

Очень странным в этом году выглядел лайн-ап на самой большой сцене «Партер». Хедлайнер (и талисман фестиваля) Нино Катамадзе, впервые выступившая в России израильская афро-фанковая звезда Эстер Рада - вполне на своих местах. А вот появление на этой сцене Алексея Чумакова и группы Pompeya вызывает скорее недоумение. Дело не в том, что в них мало джаза, точнее, вообще нет. Но прекрасный во многих отношениях Чумаков откровенно пел сладкую попсу, хоть и «с дудками». А Pompeya привычно играла модную в узких кругах депрессивную инди-электронную смурь, совершенно не подходившую этому жизнерадостному позитивному фестивалю. И даже замечательный этно-джазовый проект Shoo выглядел на такой большой сцене странновато, они камерные и им бы скорее на «Индикатор».



Нино Катамадзе

В этой ситуации эпицентр внимания впервые, кажется, за всю долгую историю фестиваля перетянула на себя сцена «Аристократ», где обычно сидели только снобистки настроенные консерваторы джаза. Мест посидеть тут теперь не хватало! Люди усаживались на бетон коллонад, или просто стояли перед сценой. И лайн-ап тут безупречен: сначала сладкоголосый ретро-джаз в исполнении Джазового оркестра Петра Востокова, затем рафинированный джаз-фьюжн Visegrad Quintet (сборная восточноевропейского джаза из польского пианиста Михала Чесельского, чешского трубача Мирослава Глоуцала, словацкого контрабасиста Роберта Рагана-младшего, венгерского саксофониста Шандора Мольнара и польского барабанщика Адама Голицкого).



Visegrad Quintet

А затем уже российский джаз-фьюжн в лице эталонного «Арсенала» Алексея Козлова, давшего жару, признавшегося в очередной раз в любви к Джо Завинулу и собравшего невероятные овации.



Алексей Козлов

А затем и классик норвежского джаза трубач Нильс-Петтер Мольваер, каждый раз непредсказуемый и восхитительный, - в Архангельском он вдруг сыграл рок-авангард, то тягучий, то взрывной, но всегда рафинированно прозрачный и изящный. И это был лучший сет фестиваля, без сомнения.



Nils Petter Molvaer

Завершил день американский слепой певец и гитарист Рауль Мидон, когда-то певший бэки у Шакиры и Энрике Иглесиаса, а теперь соединяющий фламенко, блюз и кантри в весьма узнаваемый фьюжн, и по-прежнему прекрасно поющий. Впервые в России, к слову.

Увы, расстояния между сценами и накладки по времени не позволили увидеть очень многих на малых сценах. Были трогательные выступления: воркующая на инвалидной коляске солистка «Обе Две», девичий поток сознания под стильный трип-хоп и эмбиент питерской звезды Manizha с бархатистыми обертонами и полным отсутствием согласных. Были провокативные выступления: напоминающий Placebo накрашенный под женщину солист электронной группы «Цветочный 15» в голым торсом и женским же вокалом. Были выступления, когда жалеешь, что вроде и голос почти оперный, а «фишки» и яркого репертуара нет: Анжелика Маркова. Были выступления, о которых жалеешь, что не успел на них: британский Ezra Collective, победители Yamaha Jazz Experience.



Manizha

Успеть на всех было решительно невозможно. Но каждый зритель имел выбор, и вполне активно выбирал, судя по количеству курсирующих по аллеям Архангельского людей. Самая интересная программа случилась на «Аристократе», и очень здорово, что в этом году не было ограничений на посещения разных сцен — плати 3,5-4 т.р. за билет, и ходи на всех мировых звезд (ну, или слушай на большом поле Чумакова с «Помпеей»). «Аристократ» был переполнен. «Арсенал», норвежский уникум Нильс-Петтер Мольваер и занятный Рауль Мидон вызвали там переаншлаг.



Нино Катамадзе

Закрывала фестиваль привычно и полновластно Нино Катамадзе, и была привычно же прекрасна. А затем Архангельское озарил красивый салют. Фестиваль удался.

Гуру КЕН

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Дарья Антонова, солистка Джазового оркестра Петра Востокова



Оркестр Петра Востокова



Sambateria



Алексей Козлов



Цветочный 15



Nils Petter Molvaer Band



Nils Petter Molvaer Band



Анжелика Маркова



Алексей Чумаков



Алексей Чумаков



Нино Катамадзе