В день рождения Ольга Арефьева пообещала новый альбом

Акустику музыканты «Ковчега» играть умеют. Без клавишных, правда, все равно не обошлось, но было уместно. Вертящийся между виолончелью и клавишами Петр Акимов — само по себе занятное зрелище, в силу бескрайнего артистизма оного. Но тут что Акимов, что Индюков и вообще вся кампания словно нарочито приглушены, затемнены, подзажаты — ради главного. Голоса Арефьевой и песен Арефьевой.

С 1990 года, по официальной версии, существует этот «Ковчег», и все еще непотопляем, что и было заложено в его названии. Он настолько плоть от плоти Арефьевой, а она настолько искренна и цельна в своей натуре, что можно петь чуть ли не детские еще песни Арефьевой (что и было сделано на этом концерте с ранней песней «Мой берег»), и они будут звучать как сегодняшние. Принципами не торгуем.

Акустика — всегда экзамен на профессию. Тут не спрячешься за обработки, плейбэки, шоу или гулкую бочку. Надо играть и надо петь. В смысле вокала Арефьева находится, возможно, в расцвете своего дара. Кристально чистые ноты, мощное опорное дыхание, эти сиюминутные перепады от резкого мальчишеского тембра к утопающему брит-поповому вокализу, с этими характерно-узнаваемыми нотками чуть в нос… Да и музыканты под стать. Подхватывают, чувствуют, импровизируют. Сменить темп? Не проблема. На сцене — однозначно ансамбль, в первоначальном значении этого слова.

Есть ли за что критиковать? Да уйму придирок можно найти. И Акимов на виолончели как бы «уже не тот» (перефразируя мем про КВН), - ну да, звукоизвлечение могло бы быть помягше-поблагороднее, сказал бы любой оркестрант. И квинтового баса в аранжировках многовато, - так он и был там отродясь. Вокала «впереди» многовато — сорри, тут уж концепция такая. Мне-то представляется, что единственная претензия может быть только ко снам, к фантазиям как несбывшимся невозможностям. К саунд-продюсеру то есть. Не было у «Ковчега» своего Рича Кости, как у Muse, или Рика Рубина, как у Джонни Кэша. И вряд ли могло быть. Руки дирижера ощутимо не хватает, в самом деле. А ведь музыканты ж как дети малые — поставь их на сцену, и они непременно будут бряцать по своим инструментам от начала и до конца песни… Ну что есть, то есть.

А на острие — голос Ольги Арефьевой, ее песни-фэнтези, плотные как компьютерная графика и насыщенные даже не смыслами, а оттенками их, вариациями, отсылками, трактовками. Камешки для игры го, о которой поется в одной из песен. Пересыпаются те камешки калейдоскопом героев безо всякой нравоучительности — понял, молодец. Не понял — оставь на потом. И эти открытые финалы, как принято говорить про киносценарии, - завораживают многих и многих. Рождают уже собственные трактовки, и каждая песня Арефьевой живет в шлейфе слушательских трактовок, как куколка в платьицах.

Не обошлось без новых песен, даже двух. Прозвучали «Из волчьей стаи» и «Человек-сосна» (правописание авторское, про Ольгино скоро узнаем). Песни крепкие, с причудливым мелосом, узнаваемо-философские. Несколько песен прозвучали «по заявкам» из соцсетей, и, судя по восторженным крикам «Спасибо!!!», заявители были именно тут… Весьма свежо прозвучали «Песни умирающих» - жизнеутверждающий рефрен в проигрыше контрастно высветил трагически-язвительно поданную мысль о том, что «трусы остаются в живых».

Цветов было много. Букеты все несли и несли, и в первом отделении, и во втором. На день рождения пришли все-таки! Ольга с видимым сожалением известила публику о необходимости отъезда уже через несколько часов в Питер, отчего наслаждаться букетами ей придется очень недолго. А затем «она сделала шаг»: попросив зрителей разделить подаренные букеты на отдельные цветы, в финале концерта (это было, конечно, вольное переложение битловской Let It Be «О любви») - принялась... раздавать цветы собственным зрителям, прильнувшим по такому случаю к сцене. Красиво. И уважительно.

Здесь же в ЦДХ пройдет в ноябре еще один концерт Ольги Арефьевой и «Ковчега», который может стать презентацией нового альбома (если успеют закончить и напечатать, уточнила певица). Учитывая рискованные планы властей по передаче кое-кому здания ЦДХ, это дополнительный аргумент посетить культовую площадку, в конце концов.

Гуру КЕН

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА