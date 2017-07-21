В Москве начала работу вторая Летняя оперно-симфоническая лаборатория

Это уникальная для России образовательная платформа, дающая возможность профессионального роста и самореализации молодым вокалистам и инструменталистам.

Программа Лаборатории включает интенсивное обучение и исполнительскую практику, для чего в столицу приглашены лучшие отечественные и европейские коучи, педагоги-репетиторы и другие специалисты. Занятия и мастер-классы с участниками проводят кастинг-директор Лионской национальной оперы Роберт Кернер, режиссер, кастинг-директор Большого театра Ольга Капанина, ведущий концертмейстер Михайловского театра Наталья Дудик. Вокальное мастерство преподают народная артистка России, ведущая солистка Большого театра, педагог РАМ им. Гнесиных Елена Зеленская, народная артистка РФ, солистка Большого театра и театра «Новая Опера», педагог ГИТИСа Эмма Саркисян. В качестве коучей в этом году работают концертмейстеры театра «Геликон-опера» Сергей Чечетко и Сергей Cеменов, с инструменталистами занимаются музыканты с международной известностью – Игорь Федоров (кларнет) и Гайк Казазян (скрипка).

«Я получаю огромное удовольствие от работы здесь и счастлив видеть, как молодые люди собираются вместе, чтобы вместе работать. У них есть уникальная возможность создать новую оперную продукцию с нуля, соединить вместе все их таланты, работая, совершенствуясь, получая опыт того, как устроен оперный мир» – говорит Роберт Кернер.

«Это замечательная идея, до сих пор у нас ничего подобного не существовало. Конечно, есть фестивали, школы, студии, но чтобы студентов и выпускников ВУЗов так целенаправленно обучали и актерскому, и вокальному мастерству, поведению на сцене, работе с оркестром, режиссером и дирижером – подобного в России нигде пока нет» – говорит Елена Зеленская.

Лаборатория расширяет масштаб и географию участников. В этом году в Москву приехали 82 человека. Это 42 солиста-вокалиста из России (Москва, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург), Сербии, Чехии, Италии и Австрии, а также 40 артистов оркестра, представляющие самые разные уголки России от Москвы и Санкт-Петербурга до Краснодара, от Калининграда до Барнаула. В течение 4-х недель под руководством педагогов участники будут работать над постановкой двух шедевров мирового оперного наследия – «Свадьба Фигаро» Моцарта и «Евгений Онегин» Чайковского.

Премьеры пройдут на сцене Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского. Обе оперы относятся к хрестоматийному репертуару, фигурируют в учебных программах, но относятся к величайшим шедеврам мировой оперы. Остановив свой выбор на них, мы хотели, чтобы наши участники овладели определенными профессиональными навыками, но в тоже время приобщить их и публику к высокому искусству. Главные партии исполнят молодые российские и зарубежные солисты, лауреаты международных конкурсов, успешно прошедшие предварительный кастинг.

В «Свадьбе Фигаро» наибольшую сложность для русских исполнителей представляет работа над стилистикой итальянского речитатива. Настоящим подарком стало участие в постановке маэстро Стефена Кремера, для которого это первый опыт работы в России. Блестящий знаток Моцарта, чуткий педагог, как оперный дирижер он дебютировал в 1980 году именно «Свадьбой Фигаро» в оперном театре Зальцбурга. «Моцарт приходит после барокко и до бельканто, и я верю, что надо исполнять Моцарта так, как он написан. Ядром моей музыкальной концепции можно считать то, что это одна из великих опер с хэппи-эндом. «Свадьба Фигаро» такая длинная, но мы все 3,5 часа ждем этого прекрасного финала, и он, в конце концов, наступает! Моя основная идея – двигаться в направлении хэппи-энда. Это очень солнечная опера!» – говорит Стефен Кремер.

«Свадьба Фигаро» будет идти без купюр на итальянском языке, и перед певцами стоит колоссальная задача – донести смысл слова, а перед режиссером – создать максимально увлекательное действо. «Мы работаем с потрясающим художником-постановщиком Асей Козиной, она известна одеждой и париками из белой бумаги в стиле барокко. У нас будет все бумажное, рафинированное, в стиле барокко и акцентом на 70-80 годы ХХ века – Остина Пауэрса, «Милую Черити» и Боба Фосса. Это будет бумажная история, подчеркивающая хрупкость любви, все персонажи будут словно вырезаны из бумаги. Именно так я вижу «Свадьбу Фигаро» – говорит режиссер-постановщик спектакля Андрей Цветков-Толбин. Постановка «Евгения Онегина» в интерпретации Алексея Верещагина и Мстислава Пентковского обещает быть классической и минималистской, сочетающей традиции преемственности русской школы с поисками глубинных смыслов. Это спектакль об особом типе социального героя, столь распространенным сегодня, о попытке обрести собственное лицо за маской условностей, о поиске внутренней свободы.

«Для меня важно с помощью музыки и её честной интерпретации послать обществу месседж: стремитесь быть самими собой, так как шанса на возврат и исправление собственных ошибок судьба может и не предоставить, как и нашему герою Евгению… Меня очень вдохновляют желание и азарт молодых музыкантов, которые с неимоверным рвением работают над оперой» – комментирует дирижер Алексей Верещагин.

«Художник Малого театра Алексей Трефилов создает лаконичное условное пространство, в которое попадают герои этого литературного и при этом очень современного сюжета. Сценография лишена примет исторического времени, наши персонажи могут быть встречены и в сельской глуши XIX века, и на реновированных улицах Москвы. Предстоящий спектакль – попытка понять, почему роман про Татьяну Ларину назван именем другого персонажа, а счастье героев было так близко и так невозможно» – рассказывает о своем спектакле режиссер-постановщик Мстислав Пентковский.

Международный формат Лаборатории позволяет участникам обмениваться опытом национальных школ, совершенствовать коммуникативные навыки, дает представление о мировых стандартах профессиональной подготовки. Уникальным образовательным блоком Лаборатории является комплексная программа освоения русской вокальной школы «Русская опера для иностранцев». Для успешного старта международной карьеры, программа предлагает прослушивания у кастинг-директоров крупнейших европейских и российских театров, рекомендательные письма, освещение в прессе и на телевидении.

Первая Лаборатория (2016) доказала необходимость существования подобного проекта: тогда в работе приняли участие более 100 певцов и 50 артистов оркестра. Некоторые из них в этом году вновь приехали в Москву. Внимание медиа, эксклюзивные контракты с европейскими агентствами и гранты на бесплатное обучение в Европе – убедительное доказательство перспективы развития компании New Opera World в качестве образовательной платформы национального масштаба и необходимости ежегодного проведения Фестиваля.