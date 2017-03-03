Вячеслав Бутусов объявил о распаде «Ю-Питера»

"После концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа «Ю-Питер» завершила свою совместную деятельность.

Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда: «Имя рек», «Биографика», «Богомол», «Цветы и тернии», «Гудгора».

Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы «Ю-Питер» за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается.

Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта – празднованию 35-летия «НАУ», собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу", - сообщил музыкант на официальном сайте группы.