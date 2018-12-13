«Анимация» выпустила «Ошибки»

«Эту песню я написал пару лет назад, но с аранжировкой что-то не выходило, получалось очень скучно, не лежала душа и всё тут. Но вдруг наш звукорежиссёр Георгий Маланчев сказал: «Отдайте её мне на полную аранжировку, я знаю, что с ней делать!». Результат последовал через несколько дней: он показал нам, что такое услышать песню, проникнуться ей, схватить нерв. Фактически он её сделал. После записи всех инструментов, я почему-то отчетливо услышал, что в ней должен спеть Эм Калинин, так как с его напором в голосе она должна была приобрести законченную форму. Написал письмо, отправил демо и уже через несколько минут мы обсуждали партии голоса. Работой мы довольны, получился хороший трек, а Эму большое спасибо за участие, без него композиция была бы совсем другой.», - рассказывает о новом сингле Константин Кулясов, лидер группы «Анимация».

«С Костей мы в тёплых дружеских отношениях. Я согласился, когда он скинул черновик композиции с предложением принять в ней участие, исполнив гостевые партии. Во-первых, потому что услышал в песне потенциал рок-боевика, как мне показалось, нетипичного для «Анимации», более брутального что ли... Меня привлекают в музыке, что называется, «шаги в сторону», «заплывы за буйки», поэтому и захотелось вытащить эту самую «роковость» трека наружу, обозначить её своим участием более отчётливо. Во-вторых, личная симпатия к коллективу, для нас с Костей совместные работы возможны только при наличии таковой. Надеюсь, мне удалось сделать песню ярче, именно эта задача была первостепенной для меня»,- рассказывает Эм Калинин, лидер группы «Аффинаж».