Писатель и музыкант Елизаров пытался совершить суицид

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В столичную больницу доставлен 45-летний М.Елизаров. По словам пациента, он попытался покончить с собой в своей квартире на ул. Ясеневая. На данный момент писатель находится в отделении токсикореанимации», - сказал собеседник агентства.

Михаил Елизаров получил премию «Русский Букер» 2008 г. за роман «Библиотекарь». Он написал роман «Мультики» и сборник «Ногти». Исполняет песни собственного сочинения. В 2010 году Михаил Елизаров создал собственный музыкальный проект. Свой жанр Елизаров называет «бард-панк-шансоном». На 2018 год дискография Елизарова состоит из девяти студийных альбомов.