Альфонс Сергей Ашихмин стал хранителем денег экс-губернатора Ишаева

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» в особо крупном размере.



Юлия Ишаева

Сергей Ашихмин – певец, танцор, модель. Родился в мае 1987 года в Архангельске, но юность прожил в Алексине, Тульской области.В 2007 году прошел кастинг на седьмой сезон телешоу «Фабрика звезд». В нем Сергей Ашихмин завоевал третье место вместе с созданным на проекте коллективом «Инь-Ян». Раскруткой группы на начальном этапе занимался Константин Меладзе, но после того как он оставил группу, Ашихмин также решил покинуть ее и в 2016 году занялся сольной карьерой.

В 2013 году он познакомился с Юлией Ишаевой. Сейчас молодые люди живут вместе в шикарной квартире на Новом Арбате и воспитывают двоих детей Влада и Веронику, от первого брака Юлии. Впрочем, фото с 31-летним певцом Ишаева публиковала вплоть до середины 2017 года. В каких отношениях они сейчас, было неизвестно.



Юлия Ишаева и Сергей Ашихмин

Однако данные СК проливают новый свет на красавца-альфонса. На данный момент Юлии Ишаевой принадлежит пять квартир в Москве, почти все они находятся в элитных жилых комплексах. Выяснилось, что квартира за 100 миллионов рублей в Филях на Звенигородской улице перепала гражданскому мужу Юлии Ишаевой — Сергею Ашихмину. Следователи считают, что клан Ишаевых, почуяв неладное, начал оформлять свои активы на неофициальных родственников. Пять комнат, 175 уютных квадратов возле парка.



Квартира за 100 миллионов рублей в Филях на Звенигородской улице

Наконец, «золотая квартира», бриллиант в короне: Новый Арбат, ЖК "Арбат Тауэр". 211 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Папа подарил её дочке в 2005-м, когда она только переехала в Москву. Здесь, по данным следствия, Юля живёт со своим возлюбленным, Сергеем Ашихминым.



Новый Арбат, ЖК "Арбат Тауэр". 211 квадратных метров за 150 миллионов рублей



Юлия Ишаева и Сергей Ашихмин

А ещё Юлия очень любит хорошие машины. У неё их три: кабриолет "Феррари Калифорния" за 10 миллионов, фиолетовый "Бентли Континенталь" за 11 и автомобиль на каждый день — "Мерседес S500" за скромные 6 миллионов. У возлюбленного Юлии Сергея Ашихмина тоже автомобиль "Бентли Континенталь", но коричневый. На каждый день — БМВ 320D купе (примерно за 3 миллиона).