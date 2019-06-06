Дмитрий Вдовин: Любой певец должен быть готов к немецкой оперной классике!

В Бетховенском зале Большого театра на днях прошли два концерта артистов Молодёжной оперной программы (МОП) театра, которой вот уже много лет успешно руководит профессор Дмитрий Юрьевич Вдовин, кстати, он же и создатель этой уникальной программы. Были исполнены произведения немецких композиторов. Временной диапазон написания музыкальных текстов уходит вглубь веков и простирается от конца XVIII века и до первой половины века XX.

При беглом экскурсе в текущий репертуар ведущих наших оперных театров не обнаруживаются в афишах почти никакие имена композиторов из представленных в программах двух концертов МОП БТ. Судите сами, - Альберт Лорцинг, или Отто Николаи, или другие. В афише какого театра стоят имена этих композиторов? Изредка мелькнёт имя Рихарда Вагнера в афише некоего театра или имя Моцарта, а то и повстречается в репертуаре имя Рихарда Штрауса. Вот и весь набор из немецкой оперной классики, представляемый широким массам оперных слушателей.

В программе второго дня обсуждаемого концерта было более десятка имён немецких композиторов, оставивших след в мировой оперной классике. Все артисты исполняли произведения на языке оригинала, то есть, на немецком языке, который из европейских языков наиболее не приспособлен для пения, очень труден в фонетическом отношении по артикуляции и мелодике исполняемых арий.

Тогда возникает вопрос: что за цель подготовки и исполнения таких программ? Только ли для того, чтобы сказать, что мы это умеем? По итогам прослушивания программы на первый план выходит её национальная принадлежность. Это действительно немецкая классика. Артисты МОП БТ не просто спели свои музыкальные номера на немецком языке, но они создали характеры своих героев, которые принадлежат именно той, немецкой культуре. Задача эта архитрудная, и выполнена она блестяще.



Участники концерта и педагоги

Трудно сказать, какими методическими приёмами пользовались педагоги, работавшие над этой программой, но результат поразительный. Перед нами были герои, принадлежавшие той эпохе и той культуре – немецкой культуре. Да, в плане мастерства исполнителей этой программы был продемонстрирован высший уровень, когда можно погрузиться в смыслы исполняемых произведений, не отвлекаясь на технические трудности.

Вопросов было много. Пришлось побеспокоить самого профессора Дмитрия Вдовина, попросить его рассказать об этой уникальной программе.



Дмитрий Вдовин

- Чем обосновано Ваше обращение к немецкой оперной классике в работе МОП Большого театра?

- Одна из главных целей нашей Программы - комплексное совершенствование молодых артистов, певцов и пианистов. Неотъемлемая часть этого комплекса - репертуарная гибкость и стилистическая точность. Вне зависимости от того, как сложится судьба того или иного артиста, будет ли он членом труппы или выберет путь фрилансера, он должен быть готов к работе с главными составляющими мирового оперного наследия. А это (помимо нашего национального репертуара, осваивать который нам сам Бог велел) - итальянские, французские и немецкие оперы. Есть еще чешские и англоязычные, но это все же немного в стороне от мейнстрима.

Идея этого концерта созрела у меня в голове во время конкурса Competizione dell’opera в австрийском Линце, где я увидел в местном театре премьеру «Женщины без тени» Рихарда Штрауса. Как ни удивительно, но этот спектакль, который я смотрел два вечера кряду, произвел на меня даже большее впечатление, чем постановки этой оперы в великих театрах, которые я видел раньше, с великими дирижерами, режиссерами и певцами. Так иногда бывает. Я второй раз пошел на этот спектакль, чтобы удостовериться, не ошибся ли я в своих впечатлениях в первый вечер.

И это стало толчком к мысли о большом концерте, посвященном немецкой оперной музыке. Не так давно мы делали отделение концерта, посвященное «Фиделио» Бетховена. А теперь жизнь и ситуация в театре подводит нас к мысли, что значительную часть наших программ мы должны посвящать оперной музыке, а не только камерной. Мне кажется, гибкость и мобильность во всех вопросах, включая выбор репертуара, должны быть чертой работы именно Молодёжной программы.

Хочу напомнить, что состав участников МОП постоянно ротируется и соотношение типов голосов в ней постоянно меняется. В зависимости от этого, той или иной группе артистов ближе (или нужнее) русский репертуар, в другой ситуации - итальянский или французский, и так далее. Думая о возможном составе участников (с привлечением нескольких выпускников Программы), в голове сложилась программа концерта, включающая в себя как гигантов немецкой и австрийской оперы - Моцарта, Вебера, Вагнера и Рихарда Штрауса, так и менее репертуарных - Лорцинга, Николаи, фон Флотова, Гольдмарка и Хумпердинка.

Мы смогли заранее запланировать тщательную подготовку этой программы, которую провели и сами, со своим постоянным составом педагогов (особенно хочу отметить роль коуча по немецкой вокальной дикции Романа Матвеева), так и с группой приглашенных специалистов - великой исполнительницей опер Вагнера и Штрауса венгерской сопрано Эвой Мартон и пианистом- репетитором Александрой Голубицкой, которую мне порекомендовал для этой работы мой замечательный немецкий коллега Себастьян Шварц. Хотел бы сказать, что наш главный коуч в этом проекте, питомица русской фортепианной школы Александра Голубицкая, живущая сейчас в Вене и работающая преимущественно в немецких и австрийских театрах (в том числе и в Венской опере), стала первой женщиной-пианисткой, готовившей в Байройте тетралогию Вагнера в качестве ассистента дирижера Кирилла Петренко.

Также я признателен Михаэлю Краусу, известному баритону, руководителю будущей Молодежной программы Венской Государственной оперы. Он любезно подарил нам два дня интереснейшей работы.

Вот так всё и выкристаллизовалось в эти два вечера немецкой оперы в Бетховенском зале театра.

Людмила КРАСНОВА

Фото: NEWSmuz.com и Андрея Скляренко