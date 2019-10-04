Ирина Дубцова выпустила клип «Не целуешь»

Режиссер клипа - Алина Верипя, идея - самой Ирины Дубцовой. По сюжету героиня Дубцовой буквально сбегает из объятий дорогого ей мужчины - она не хочет жить в его власти, сообщает Intermedia.

- Убегая, девушка представляет, что теперь свободна, - говорится в описании видео, - но на самом деле она бежит от себя самой: ей все равно хочется находиться с ним. Об этом говорят флэшбеки, всплывающие в её памяти, пока она едет в такси по дождливому городу. Она помнит все: каждое прикосновение, слово, обещание, каждую эмоцию, подаренную им.

По словам Ирины Дубцовой, это очень личная песня.

- Не всегда я пишу по своей собственной биографии, по каким-то своим личным историям, но здесь это стало исключением, - признается артистка. - Более того, в этой песни сразу две истории: моя и моей подруги. Я сплела их в одном сингле. Впрочем, это точно история любой девушки из большого города, которая случалась с ней хотя бы раз в жизни.



Кадр из клипа

Ирина уверена, песня и клип станут понятны молодым жительницам мегаполиса, которые встречают «не тех» парней.

- Скажу честно: часть клипа, которая рассказывает обо мне, посвящена и принадлежит конкретному человеку, и он об этом знает, - добавляет певица.