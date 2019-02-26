Настя Каменских показала попу «как у Ким». Её не одобрили

«Кто ещё не видел мою #попакакуким ссылка в профиле», - кокетливо заявила певица, показав постельную фотографию с обнаженной задней точкой.

Очевидно, певица сделала это ради популяризации своего клипа на трек «Попа как у Ким», не столько о Ким Кардашьян, сколько о современном гламурном потреблении.

«Попа Как у Ким» — об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. А тренды - такая непостоянная вещь, поэтому нужно смотреть на них с иронией, — объясняла тогда певица.

Однако желание популяризировать клип такими методами вызвало недоумение ее подписчиков. Они пишут (орфография сохранена):

- фууууу стыдоба!!!!!

- Зачем а ??

- Уже блевать хочется от этой *опы

- Шалава!!! Радует родителей на старости! БЕЗДАРНОСТЬ! Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, стала дешёвой шлюхой

- Да-ааааа! Докатилась!!! Вроде как классная певица, а эротику понесла!!! Дети же СМОТРЯТ!! К чему это!!! Красивущая,талантливая и ТАКАЯ...

Для самой певицы такой прием стал, очевидно, неожиданностью. Она пока никак не прокомментировала уничижительные отзывы.