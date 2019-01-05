РМГ потребует у Крида компенсацию в несколько миллионов

По данным пресс-службы, Егор Крид вопреки программе не вышел на сцену: он не появился не только на гала-вечере, но и на запланированном выступлении в клубе.

"Организаторы фестиваля Russian Music Festival в настоящее время подсчитывают размер причиненного ущерба и требуют его компенсации от артиста. Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин, слова которого приводит пресс-служба холдинга, пояснил, что "каприз" Крида "повлиял на хронометраж и очередность выступлений". "Сбив график, он подвел своих коллег. Благо коллеги Егора Крида - опытные артисты, и они идеально отработали. Очевидно, Крид дает сигнал всей индустрии, что с ним опасно иметь дело", - заявил Бунин.



Егор Крид

Он считает, что в данной ситуации "человек пытался поставить себя выше других, продемонстрировав свое неуважение". И хотя, по словам представителя холдинга, отсутствие артиста в целом не сказалось на успехе мероприятия, "всегда в таких случаях страдает в первую очередь зритель".

"Мы воспринимали Егора как нормального парня, готового к сотрудничеству, нам было интересно с ним поработать. Жаль, что его незрелость сослужила ему плохую службу", - отметил Бунин.

В свою очередь, Егор Крид заявил в Instagram: "Уважаемые друзья, по независящим от меня причинам, к сожалению, меня сегодня не будет в клубе Mad на автепати. Прошу меня извинить, к сожалению, я здесь ничего не могу с этим сделать".

РИА Новости