Хибла Герзмава даст два больших юбилейных концерта в Зеленом театре ВДНХ

Хибла Герзмава

18 июля 2025 года концертный вечер будет посвящен классической музыке. Хибла Герзмава выступит с большим симфоническим оркестром, в программе — известные арии из опер великих русских и зарубежных композиторов. Зрители смогут насладиться великолепием оперного искусства в исполнении одной из самых ярких звезд мировой сцены. Уникальная акустика Зеленого театра создаст атмосферу, в которой каждый звук будет звучать особенно красиво.

Уже через несколько дней, 24 июля, Хибла Герзмава порадует своих поклонников джазовым вечером в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева. Вечер станет настоящим праздником для любителей джаза, где классические мелодии будут переплетаться с современными ритмами. Хибла продемонстрирует свою универсальность как артистки, исполняя как известные джазовые стандарты, так и оригинальные композиции. Блистательная Хибла Герзмава, чьи джазовые выступления полюбились публике не менее чем оперные спектакли с ее участием, исполнит популярные джазовые стандарты, любимые песни и классические произведения в джазовой обработке. Прозвучат «Fly Me to the Moon», «Bésame mucho», «Smile» и другие эвергрины, кроссоверы классических арий – арии Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Пуччини, арии Джудитты из одноименной оперетты Франца Легара, песенки Сольвейг из оперы «Пер Гюнт» Эдварда Грига. «Отечественную» часть программы представят нестареющие шлягеры «Я шагаю по Москве», «Ветер перемен», «Дороги любви», «Весна идет», и, конечно, «Подмосковные вечера».

Хибла Герзмава – народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов, неоднократная обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии Российской Федерации за вклад в развитие мирового и отечественного оперного искусства, солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, основатель Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров и Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…». Певица выступает на главных мировых оперных сценах, сотрудничает с прославленными дирижерами, солистами и ведущими оркестрами.