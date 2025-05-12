Юрий Башмет с Евгением Мироновым вспомнил смех

Да, это не премьера. Премьера была в феврале в Сочи, и там было очень много вопросов в режиссуре. Сейчас их как будто поменьше, актеры поживее, но вопросы к манерности Марии Смольниковой по-прежнему остаются. Она минимум четверть юмористических фраз Гоголя просто не смогла донести до зрителя из-за дефектов речи и той же нарочитой манерности. Я уже в гардеробе слышал недовольные сентенции зрителей, и благодарности за то, что Евгений Миронов, напротив, произносил свой текст четко.

А вот то, что творил оркестр «Новая Россия» во главе с Юрием Башметом, можно было бы назвать магией. «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке - максимально эксцентричное и фантасмагоричное произведение. Так вот, казалось, что Юрий Башмет не только наизусть знает его (никаких помощников по переворачиванию нот у него точно не было), но и вдохновлен им ну вот буквально сейчас. Они просто играли все это по нотам с максимально серьезным лицом, отчего было еще более смешно. Ну вот играли они его как-то, а вот еще сыграли, но будто с каким-то бустом. А они продолжают играть, и это все не кончается, это все звенит и звенит.

Что касается самого спектакля, то Евгений Миронов и Мария Смольникова просто снова произносили тексты Гоголя, иногда разбавляя их цитатами разных героев Гоголя. И если у Миронова все это звучало органично, то у Смольниковой звучал чаще наигрыш, фальшь и манерность. Даже странно, что манерность до сих пор жива на сценах уважаемых театров. Но что есть, то есть. В гардеробе-то я вдосталь услышал претензии обычных зрителей на то, что они просто не понимали ее речь. Понимаю. Да четверть шуток Гоголя просто не донесли до публики из-за дефектов дикции и посыла актрисы.

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Если зритель и удивлялся превратностям судьбы внутри Гоголя, то слушатель точно понимал, - тут все как должно быть. Так и получилось.

Гуру КЕН