Алсу и Ay Yola на лошадях спели «Ай, былбылым»

Совместный сингл по мотивам башкирского национального эпоса «Урал-батыр» вышел в начале декабря. Видео снял режиссер всех клипов Ay Yola Байар Барадиев.
«Поющий обращается к соловью, не просто птице, а мудрому хранителю тайн. Башкирский национальный герой и поэт Салават Юлаев писал, что соловей – это птица, что без устали, и днём и ночью, воспевает совершенство мира, становясь голосом самого Творца. И потому в его пении скрыто понимание вселенской любви.
А рядом течёт Агидель. В эпосе это не просто река, а живой образ сына Урал-батыра, сама душа и кровь родной земли. Символ жизни, что начинается у истока и вечно стремится вперёд.
И вот, стоя между двумя этими вечными символами – соловьём, понимающим язык сердца, и рекой, олицетворяющей течение жизни, человек изливает свою душу. В этом единстве человека, птицы и реки рождается та самая искренность, что способна растопить любое сердце и запечатлеться в нём навсегда.
«Ай, былбылым» – это мост, переброшенный через века и границы, где любовь говорит на языке природы. Её задушевная мелодия, уходящая корнями в башкирский эпос, уже много поколений находит отклик в сердцах людей, став дорогой и любимой народной песней и в Башкортостане, и в Татарстане», - объясняют музыканты.
Алсу и солистка коллектива Ay Yola в фольклорных нарядах поют на фоне заснеженных гор и рек, а Ринат и Руслан с народными инструментами играют посреди табунов мчащихся лошадей. Алсу с украшениями в национальном стиле тоже позирует возле лошади, и в какой-то момент даже сидит на ней.