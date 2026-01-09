Алсу и Ay Yola на лошадях спели «Ай, былбылым»

Совместный сингл по мотивам башкирского национального эпоса «Урал-батыр» вышел в начале декабря. Видео снял режиссер всех клипов Ay Yola Байар Барадиев.

А рядом течёт Агидель. В эпосе это не просто река, а живой образ сына Урал-батыра, сама душа и кровь родной земли. Символ жизни, что начинается у истока и вечно стремится вперёд.

И вот, стоя между двумя этими вечными символами – соловьём, понимающим язык сердца, и рекой, олицетворяющей течение жизни, человек изливает свою душу. В этом единстве человека, птицы и реки рождается та самая искренность, что способна растопить любое сердце и запечатлеться в нём навсегда.

«Ай, былбылым» – это мост, переброшенный через века и границы, где любовь говорит на языке природы. Её задушевная мелодия, уходящая корнями в башкирский эпос, уже много поколений находит отклик в сердцах людей, став дорогой и любимой народной песней и в Башкортостане, и в Татарстане», - объясняют музыканты.