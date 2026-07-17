Ани Лорак танцует с мужем в «Обожаю»

Этим летом Ани Лорак дарит слушателям песню, которую невозможно слушать, усидев на месте. Новый сингл «Обожаю» – это легкая композиция о самом простом и одновременно самом важном чувстве – искренней любви и способности радоваться каждому моменту.

«Обожаю» – не просто признание любимому человеку (он танцует с Каролиной в клипе). Это песня обо всем, что делает жизнь счастливее: о встречах, объятиях, путешествиях, уютных вечерах, свободе, солнце и людях, без которых невозможно представить свое лето.

Композиция родилась совершенно неожиданно в коллаборации с мужем артистки – Исааком Виджраку. Всё началось с простой гитарной мелодии и одного слова – «Обожаю». Совместное творчество стало отправной точкой для создания композиции. В процессе записи супруги экспериментировали, импровизировали и искали новое звучание, объединив современные танцевальные ритмы с яркими этническими элементами.



Ани Лорак

«Мы просто были свободны, дурачились в студии и делали музыку, которая приносила нам удовольствие. Первым появилось слово “Обожаю”, и сразу стало понятно, что именно вокруг него родится вся песня. Для меня это слово больше, чем просто “люблю”. В нем есть восхищение, нежность, благодарность и желание обнять весь мир», – рассказывает Ани Лорак.

Особое внимание заслуживает вокальная работа самой Ани Лорак. Все многоголосные бэк-вокальные партии, создающие атмосферу живого хора, артистка записала самостоятельно, используя разные тембры, манеры исполнения и вокальные техники.

«Обожаю» наполнена легкостью, теплом и энергией лета. Это песня, которую хочется включить на полную громкость в машине, взять с собой в путешествие, танцевать под нее на закате, петь вместе с друзьями и отправлять тем, кого действительно любишь.