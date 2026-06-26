Charli XCX сняла провокационный клип «Wink Wink»

Третий сингл из ее грядущего альбома «Music, Fashion, Film», после энергичного заглавного сингла «Rock Music» и дерзкого «SS26», сопровождается видеоклипом поп-звезды, снятым Эйданом Замири. Видео начинается с того, как она лежит в поле и ест клубнику под пасмурным небом, после чего мы видим ее сидящей на крыше своего дома.

Затем она произносит душераздирающие слова: «Летом я слизывала сливки с клубники / И, может быть, я переспала с твоим папой, — поет она, добавляя: - Шучу, говорю это только для пущего эффекта».

Затем Чарли настаивает, что изменила свои доводы: «Раньше я прыгала на батутах без нижнего белья, а теперь я в основном ношу только штаны».



Charli XCX

Пока она моет окна, стирает белье и моет посуду, каждое занятие становится все более провокационным, а она напевает запоминающийся припев: «Вот правда, и я должна быть честной / Я больше не плохая девочка, обещаю».

Релиз альбома «Music, Fashion, Film» запланирован на 24 июля.