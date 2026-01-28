Chebanov рассказал о выгорании, перезагрузке на Бали и возвращении к концертам

По словам музыканта, за последние полгода он и его команда реализовали масштабный объём работы — от выпуска сольного альбома и клипов до запуска новых музыкальных проектов, образовательной платформы и всероссийского конкурса для артистов.

На фоне интенсивной профессиональной деятельности в семье Chebanov'a произошло важное событие — рождение второго сына. Совмещение работы, продюсерских проектов и поддержки семьи в этот период привело к сильной физической и эмоциональной перегрузке, что артист честно обозначил в своих соцсетях как состояние выгорания.

Именно поэтому в начале года Chebanov осознанно взял паузу и отправился на Бали. Первую часть поездки он провёл в одиночестве, сосредоточившись на восстановлении внутреннего баланса и замедлении ритма. Позже к артисту присоединилась супруга, и путешествие продолжилось уже в семейном формате.



По словам Chebanov'a, этот период помог ему переосмыслить приоритеты, ценность тишины и устойчивости, а также восстановить творческую концентрацию. Сейчас артист возвращается к активной работе и готовится к серии больших концертов-свиданий.

