Камила Кабелло и Шон Мендес больше не пара

24-летняя певица и 23-летний певец опубликовали совместное заявление по этому поводу в соцсетях.

«Привет, ребята, мы решили прекратить наши романтические отношения, но наша человеческая любовь друг к другу по-прежнему сильна. Мы начали наши отношения как лучшие друзья и останемся ими. Спасибо всем за поддержку».



Camila Cabello и Shawn Mendes

Камила и Шон познакомились и подружились в 2014 году во время совместных концертов Мендеса и группы Fifth Harmony, участницей которой была Кабелло. В 2015-м они записали дуэт «I Know What You Did Last Summer», а встречаться начали летом 2019 года после съемок совместного клипа «Senorita». Молодые люди вместе провели локдаун и казались неразлучными: в последний раз их видели вместе на вечеринке по поводу Хэллоуина.