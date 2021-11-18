Камила Кабелло и Шон Мендес больше не пара

Камила Кабельо попросила любимого «не уходить» Кубинско-американская певица Камила Кабельо выпустила новую песню и клип «Don't Go Yet» (слушать песню). Песня Камилы призывает «не уходить», потому что «я надела это платье для маленькой драмы» и «Что ты уходишь, когда моя ночь твоя?». По эстетике песня напоминает мексиканское латино, но скоро уходит в коммерческий звук.







«От Камилы, ничего не выпускавшей слишком долго и заваливавшей соцсети умильными снимками с Шоном Мендесом (там все хорошо), цена трека слишком высока. Он не провальный, нет, и отлично сочетается с хриплым тембром певицы — сначала мексиканщина, а потом чуть ли не...

Шон Мендес и Камила Кабейо показали себя дома в «The Christmas Song» Звездная пара Шон Мендес и Камила Кабейо выпустили трогательное ретро-видео на песню «The Christmas Song» (смотреть клип). Дуэт «The Christmas Song» вышел на прошлой неделе, а теперь обрел видео-воплощение в самых сентиментальных традициях, на что намекает и сама песня. У клипа нет режиссера, это скорее нарезка разных семейных кадров артистов с родственниками, а главным героем стал щенок Тарзан.







Ролик «The Christmas Song», смонтированный из лоу-файных хоум-видео, передаёт атмосферу семейного уюта, стилизованную под ретро-качество VHS. Тут кадры, снятые Шоном и Камилой дома, в том числе во время записи...

Музыкальный марафон IHeart собрал $8 млн на борьбу с коронавирусом IHeart Living Room - благотворительный показ музыкальных номеров, записанных известными артистами в домашних условиях, помог набрать около $8 млн на борьбу с распространением нового коронавируса и оказание помощи пострадавшим. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News, который организовал это мероприятие совместно с вещательной компанией iHeartRadio.



Элтон Джон на IHeart Living Room



"Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы принести добро в тяжелое для всего мира время. Нам удалось достичь подобного только благодаря изумительным деятелям искусств, принявшим участие в мероприятии, нашим партнерам из iHeartRadio, и неиссякаемой поддержке наших сотрудников, зрителей и деловых партнеров", - отметил...

Камила Кабелло сыграла звезду немого кино Вышел черно-белый клип на хитовый дуэт Камилы Кабелло и DaBaby «My Oh My» (смотреть клип) Певица играет звезду черно-белого немого кино, которой постоянно достаются роли красивых беспомощных блондинок. Она хочет сыграть настоящую героиню, но продюсеры и сценаристы не дают ей такого шанса.







Камила знакомится с рэпером DaBaby, разрывает контракт со студией, и вместе они основывают свою кинокомпанию, где девушке наконец-то удается реализовать свои мечты уже в полноцветном кинематографе. Режиссером ролика стал Дейв Мейерс, пишет Intermedia.



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