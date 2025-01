Lady Gaga повторила рекорд Майкла Джексона

Оба артиста возглавляли Billboard в трех десятилетиях с разными песнями в каждом десятилетии.

У Леди Гаги шесть «номеров один» в Billboard. В 2000-х она поднялась на первое место с хитами «Just Dance» и «Poker Face», в 2010-х – с «Born This Way» и «Shallow», в 2020-х – с «Rain On Me» и «Die With a Smile».

Майклу Джексону это удалось сделать в 1970-х, 1980-х и 1990-х. В 1970-х он возглавил Billboard с «Ben» и «Don’t Stop 'Til You Get Enough», в 1980-х – с девятью (!) песнями, включая «Billie Jean» и «Bad», в 1990-х – c «Black and White» и «You Are Not Alone».



Lady Gaga

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



До Леди Гаги достижение короля поп-музыки частично повторила его сестра Джанет Джексон. В 1980-х она достигла первого места с песнями «When I Think of You» и «Miss You Much», в 1990-х – с шестью хитами, в том числе «Black Cat» и «Together Again», в 2000-х – с «Doesn’t Really Matter» и «All For You».

«Die With a Smile» – дуэт с Бруно Марсом, представленный в августе 2024 года. Песня сразу стала популярной: она возглавляла мировой чарт Billboard Global 200 восемь недель. Также «Die With a Smile» получила две номинации на «Грэмми»-2025: «Песня года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». Церемония пройдет 2 февраля. У Леди Гаги уже есть 13 «Грэмми», у Бруно Марса – 15.

В феврале Леди Гага выпустит новый альбом, первый за пять лет – если не считать совместную с Тони Беннеттом пластинку «Love for Sale» (2021). Точная дата выхода и название релиза пока не сообщаются.