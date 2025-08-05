«Ленинград» предложил мужчинам полизать «Ежа»

Этот трек стал одним из самых популярных и прослушиваемых в альбоме. Поклонники очень полюбили его и активно просят группу исполнять песню на концертах, с удовольствием подпевают хором.

В треке Сергей Шнуров рассказывает забавную историю о женщине, стремящейся укрепить отношения с мужчиной через интимную близость. В клипе зрители увидят яркую и остроумную сцену, которая подчеркивает тонкий юмор и нестандартный подход к теме.

Группа Ленинград славится своими видеоработами, которые зачастую превращаются в мини-фильмы с насыщенным сюжетом, актуальной тематикой и тонкой сатирой. Режиссером клипа «Ёж» выступила питерская режиссер Мария Агранович, которая создала яркий визуальный ряд, дополняющий музыкальную историю.

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Кадр со съемок клипа

В клипе снялась известная блогер, комик и актриса Наталья Краснова. Для Натальи это был дебют в съемках в постельной сцене. В своих соцсетях она поделилась впечатлениями:

«Меня зовут Наташа Краснова, мне 45 лет, и я впервые в жизни снялась в постельной сцене. Как я докатилась до жизни такой? Смотрите клип «Ёж»».