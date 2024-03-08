Монеточка показала уехавших в клипе «У мамы есть секрет»

Режиссер клипа – Агния Галданова. В новом видео Монеточки приняли участие известные женщины, за их несогласие с действиями российских властей либо признанные иноагентами, либо вынужденные уехать из России, - Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева, Екатерина Гордеева и др.

«На эту песню меня вдохновили женщины, близкие мне по духу — мои кумиры, мои подруги, мои слушательницы. В последние два года появилось много новых историй о сильных, смелых, умных женщинах, противопоставляющих себя войне и смерти. Не все эти истории получают широкую публичную огласку, но каждая из них точно делает мир лучше», – комментирует новинку Монеточка.



Монеточка

Песня «У мамы есть секрет» войдет в новый студийный альбом певицы. Его релиз планируется на весну 2024 года.