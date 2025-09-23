«Звук» изучил вирусность песен Булановой, Киркорова и Газманова

Об этом говорится в исследовании музыкального сервиса "Звук".

Согласно данным документа, лидером по росту популярности стала композиция Татьяны Булановой "Один день" - количество прослушиваний увеличилось в 15 раз.

«Резкий скачок произошел в начале августа, после выступления певицы на фестивале "Москва 2030" в "Лужниках". Видео с простыми движениями подтанцовки артистки мгновенно стало вирусным», - сообщили в Звуке".



Татьяна Буланова

В свою очередь, рост прослушиваний в 11 раз у хита Газманова "Загулял" 1994 года начался после того, как ролик с "танцем коленей" 73-летнего артиста набрал популярность и с его подачи запустил флешмоб "Танцуй как Газманов". Песня Филиппа Киркорова "Я эту жизнь тебе отдам" увеличила прослушивания в семь раз из-за тренда снимать видеопародии на расставания под этот трек в социальных сетях. Большой рост наблюдается также у песни группы "Блестящие" "Там, только там" - в 31 раз увеличилась популярность из-за пользователей, снимающих под этот трек ролики.

Среди современных исполнителей такую динамику показали треки "Наследство" Icegergert и Sky Rae и "Шелк" Вани Дмитриенко - авторы исследования зафиксировали увеличение прослушиваний в 7 и 28 раз.

«Ностальгия по поп-культуре нулевых и девяностых стала мощным драйвером для возвращения старых хитов. При этом композиции артистов прошлых десятилетий демонстрируют более взрывной рост (в среднем в более чем 10 раз), чем треки современных исполнителей (в 5,5 раза). Простая хореография и цепляющие припевы делают такие композиции особенно вирусными», - говорит директор по работе с артистами сервиса Катя Комиссарова.