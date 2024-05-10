«Адаптация Пчёл»: Точный тычок мизинца в болевую точку или укол рапирой - это наш путь!

На вопросы Гуру Кена ответили лидер группы «Адаптация Пчёл» Александр «Dizzy» Буслов и клавишница, басист и бэк-вокалистка Светлана «Vs».

- Я правильно понимаю, что при создании группы вы вдохновлялись не «Агатой Кристи», а скорее Linkin Park? Или это была «7раса», возникшая задолго до вас, или «Мои ракеты вверх»?

Александр Буслов (А): Совершенно не так. Начнем с того, что мы были школьным ансамблем и собрались, чтобы играть на школьных вечерах. Мы знакомы друг с другом с детства, а гитарист — вообще мой родной брат. Никаких музыкальных ориентиров изначально не было, мы просто хотели играть музыку. Не было кальки, под которую мы хотели бы подстроиться. Было желание делать и играть свою музыку. Так и получилось в итоге.

- Когда я слушал первый ваш альбом «Точка невозвращения» 2006 года, он очень напомнил мне стилистику Linkin Park, очень хорошо взлетевший именно в те годы.

А: Это исключительно Ваши субъективные впечатления. Если говорить про звучание альбома, то мы с самого начала играли в своеобразном составе. У нас не было живой бас-гитары, зато было много синтезаторов и гитар.

Светлана «Vs» (С): Мы слушали разную музыку и электронную музыку, и гитарную. Наш гитарист классно играл на гитаре, но при этом обожал электронику.

А: Мы все росли на чем-то. Мне нравилась «Агата Кристи», я ее до сих пор уважаю, конечно эта группа оказала влияние на мое становление как музыканта, как и многие другие группы. Например, Depeche Mode, Чиж&Co, Radiohead, «Собаки Качалова», «Наутилус Помпилиус», особенно альбом «Титаник». Это уже потом я узнал, что этот альбом продюсировал Вадим Самойлов, поэтому на «Титанике» такой интересный звук. Всё это так или иначе на меня влияло.



«Адаптация Пчёл». Архивное фото

- С «Агатой Кристи», точнее с Вадимом Самойловым, вы позднее столкнулись в сурковском проекте «Рок-герой», призванным выковать «правильных» рок-музыкантов. Виделись с ним? Он приглашал вас на какие-то концерты проекта?

А: Мне кажется, что мы играли уже на каких-то последних фестивалях проекта, когда «Рок-герой» уже загибался.

С: Его не было на нашем концерте в рамках проекта, так что познакомиться не получилось.

- У вас тяжелое индустриальное звучание на первых альбомах, будто это типичный уральский индастриэл, но ведь вы из Нижнего Новгорода. Там уже играли такую музыку?

А: Когда мы начинали делать свою музыку, ни о каких стилистиках мы не думали. С самого начала у нас был простенький синтезатор, но его мощностей нам не хватало, и мы подключали его через компьютер. Прям с этим компьютером мы и выходили на сцену, зрелище было специфичное, и вызывало шуточки – мол, вы что в тетрис играете на сцене.

С: А на первом нашем фестивале «Перекресток» мы играли без живого барабанщика. Но зато у нас был диджей.

А: Да, по составу было необычно: долгое время у нас был синтетический бас, живые клавиши, компьютер, гитары и не всегда живой барабан. Сплав электроники и гитар был изначально. Света — профессиональная клавишница, и грех было это не использовать. В дело шло всё – биты, сэмплы, скретчи, клавиши, гитары и процессоры.

- Насколько ваша музыка ассоциируется с Нижним? Когда я приезжаю в Нижний, если на Большой Покровской еще есть немного «Хронопа» (ваши вкрадчивые тембры похожи) и «УмаТурман», то где-то в Сормово или на Автозаводе, там будто именно ваше звучание кажется саундтреком к городу.

С: Так и есть, мы с Автозавода. Промышленный район, я ничего другого не видела с детства. А самый первый наш концерт был в Дзержинске – индустриальном городе-спутнике, даже не в Нижнем Новгороде.

А: Это Светлана с Автозавода, а я родом с Мещерского озера. И да, 20 сентября 2003 года у нас состоялся первый концерт, и он был в Дзержинске. Эта дата и стала официальным днём рождения группы. Сначала мы вообще играли только в Дзержинске, и многие думали, что мы дзержинская группа. Наш первый официальный альбом «Точка невозвращения» вышел в эпоху становления интернета, и тогда уже многие думали, что мы питерская группа, судя по атмосфере музыки. Но мы нижегородцы. Я много песен написал в Нижнем, и до сих пор часто возвращаюсь сюда, обожаю этот город, люблю и гуляю по набережным. Дух Нижнего точно есть в группе.

- В «Велосипедах» в припеве на концертах вы поете «В стране под названием Лето» или «В стране под названием Летов», учитывая фото Летова в клипе? Понимаю, что официально «лето», так указано в трек-листе альбома «Горький драйв».

А: Это режиссёр пошутил, он сказал, что прямо как в «Стране под названием Летов». И когда мы снимал клип, повесил плакат Летова в палате. Но это не первая и не последняя отсылка к творчеству Летова и «Гражданской обороны». Будут новые песни, в том числе с текстом «Я звонил, узнавал, все идет по плану». Кстати, плакат с портретом Летова мы так и оставили на стене в больнице, пациенты думают, наверное, что это какое-то светило медицины.

- С фестивалем «Учитесь плавать» Александра Ф. Скляра вы разминулись во времени. Но в радиопрограмму «Учитесь плавать» с Чачей из «Наива» вы попадали? Как вообще у вас складывались отношения с радио Maximum? Они ведь близки к вам по звучанию.

А: У Радио Максимум до сих пор есть шанс крутить в ротациях «Адаптацию Пчёл», особенно альбом «Горький драйв», где есть песня «Мир товаров и услуг». Это же гитарный синти-поп, кибер-гранж.

С «Учитесь плавать» с Чачей мы так и не столкнулись. В то время мы были нижегородской группой, и в Москву тогда еще не начали ездить.

С радио мы впервые столкнулись 26 июня 2005 года, когда играли на стадионе «Динамо» на нижегородском фестивале «Перекресток», где играли «Алиса», «Пилот». Отбор осуществляло «Наше Радио», тогда еще были отборы, можно было играть с хэдлайнерами вперемешку, была рок-романтика. После этого фестиваля нас стали узнавать в Нижнем Новгороде.

С «Максимумом» у нас ничего так и не случилось. Интересно было бы спросить группу Lumen, как у них это получилось, учитывая, что русские группы не брали в ротации.

- Ваши клипы ведь крутились на профильных телеканалах A-One и O2. Это дало для вас какой-то эффект?

А: В 2007 году мы сделали анимационный клип «Сказка сама по себе», Света его нарисовала акварелью. Да, она еще и художник. Вообще до сих пор на концерты приходят люди, которые говорят, что увидели рисованный клип на A-One и так узнали группу. Телевизор в то время смотрели все, а альтернативная и гитарная музыка была на подъеме. Было огромное влияние MTV, интеграция западной музыки в нашу. Но штука в том, что успех клипа прошел мимо нас. Мы ничего об этом не знали. Просто отдали клип. А о том, что он активно крутился и собрал много просмотров, нам никто не сообщал. Вот по рассказам слушателей спустя много лет, постепенно собираем информацию. В 2008 году мы сделали клип «Диспозиция», но A-One тогда уже загибался.

- А сейчас Наше-ТВ показывает вас, есть эффект?

А: На Наше-ТВ мы были с живым концертом, к сожалению, этой программы уже нет. Но любой концерт на публику дает эффект. Иногда моментальный, иногда ты о нем не знаешь, иногда он приходит со временем. Так, например, было с концертом на радио «Маяк», его транслировали на широкую аудиторию, и многие узнали об АПч. Но Вы же понимаете, что на узнаваемость работает постоянная ротация песен, а не разовые тематические трансляции.

- Ребята, у вас какая-то катастрофа с клипами и вообще Ютьюбом. Самый популярный клип «Велосипеды» набрал 84 тысячи за 4 (!) года или «Диспозиция» 24 тысячи за 15 лет. А ведь вы снимали клипы, тратились, анимацию рисовали. В чем причина такого равнодушия зрителей?

С: У нас очень благодарные зрители. Сколько есть – все наши. А чтобы набрать миллионные просмотры, нужна миллионная аудитория, ротации на радио и ТВ, и/или хороший рекламный бюджет. А еще можно использовать уже что-то популярное (например Rammstein, Nirvana или Кино) и на этом набрать миллионные просмотры. Но мы же говорим про авторский контент?

А: В Москве мы расстались с идеалистическими соображениями о музыке, - что надо больше работать, больше стараться, чтобы выйти на широкую аудиторию. Что настоящее искусство само найдет дорогу к слушателю, главное делать что-то уникальное и талантливое. Вадим Демидов из «Хронопа» делает достойные альбомы, но это не приносит ему популярности. Я могу назвать ещё много хороших, но не известных музыкантов. Качество музыки и популярность находятся в параллельных плоскостях. Популярность – это исключительно маркетинг.

- Слова «Мы будем драться» и «Стой до конца! Сражайся за свою идею, за свою свободу!» из песни «Диспозиция» до сих пор выглядят актуально. Но скажите, рефрен «Мы будем драться» ваша аудитория понимает правильно? Или как просто призыв к дракам на концертах?

А: За всю аудиторию не скажу. Эта песня написана в сложные времена для группы, и я написал эту духоподъемную песню для поддержки музыкантов. У нас на концертах зрители не дерутся. Большая часть аудитории считывает смыслы правильно.

С: На наших концертах очень лояльная аудитория. Сражаться за свою идею можно не только кулаками.

- Немного «наркоманский» образ Александра имеет проблемы с продвижением? Разве это сейчас модно? А вы наркоман, кстати?

А: На основании чего сделано такое утверждение? У нас в песнях есть сюрреализм, созерцательность, рефлексия, которые можно воспринять в таком ключе. Разве этого достаточно? А куда девать песню про велосипеды? Я люблю спорт, занимаюсь бегом. На мой взгляд это несовместимо.

- У Александра Буслова действительно странный вокал.

А: Многие люди писали нам, что в текстах песен есть что-то от восточной поэзии или хокку. Если говорить про мой голос - он сильно менялся от альбома к альбому, это слышно. И это связано с тем, что я учился владеть своим голосом. Сначала пытался самостоятельно, потом пошёл к преподавателям: постигал основы, снимал зажимы, изучал приёмы. Пение - это постоянный процесс, связки - это мышцы, они должны быть в тонусе.

Моя манера пения построена на использовании техники субтона. Это достаточно сложный приём, особенно если его использовать много. Чисто физически требует много усилий.

С: На концертах петь с субтоном особенно сложно. Помимо того, что сильно сушатся связки при такой технике, нужно увеличивать чувствительность микрофонов, а не на каждой площадке есть такая возможность. Когда мы стали работать с ушным мониторингом, контроля стало гораздо больше.

- Альбом «Горький драйв» записывался с иностранными продюсером. Как это было?

А: Мы накопили материал на новый альбом, задумали определённое звучание этим песням, но не понимали, с кем нам работать над звуком. Поэтому сделали серию синглов с разными звукорежиссёрами, чтобы найти того, который справится с поставленной задачей. У каждого звукорежиссёра есть свой почерк, своё звучание, но всё было не то. В итоге мы решили попробовать написать человеку, альбомы которого нам всегда нравилось - Кену Эндрюсу. Это музыкант группы Failure, а также режиссёр таких артистов, как Nine Inch Nails, Beck, Paramore и др.

Мы отправили ему демо-материал, и получили ответ, что это отличная музыка, ему интересно поработать с русскими музыкантами и давайте попробуем. Мы хотели сделать звучание песен максимально живым, для чего Света взяла в руки бас, и с этого альбома стала ещё и бас-гитаристкой группы. Но нужен был еще барабанщик.

Света с 2017 года работала с Евгением Федоровым в группе Zorge на клавишах. Отличительной чертой этого коллектива, а также группы Tequilajazzz является ритм-секция. Так мы познакомились с бельгийским барабанщиком Бенжамином Баертом. Его мы и пригласили поработать над записью альбома. Репетировали мы в Питере и Москве, а потом приступили к записи.

С: Кена еще очень интересовало, о чем песни. И мы постарались передать ему смысл названия группы, и смысл песен. Так получилась некая интерпретация сибирских кибер-пчёл с социальными текстами.

А: Все песни мы записывали в России - в Москве, Питере. Кен Эндрюс сводил и продюсировал звук на своей студии в Америке. Нас пугали иностранцами, что они не понимают русский язык, все загубят. Но получилось наоборот. Кен оказался с нами на одной волне, ему понравилась наша музыка, он сам играет в интереснейшей группе Failure, близкой нам по духу. Как он нам писал: я не понимаю, что вы поёте, но наверное вам было бы смешно смотреть, как я подпеваю во время работы.

С: С ним получилась очень быстрая работа. Обычно нам присылают трек, и мы начинаем вносить правки, все это длится долго и утомительно. С Кеном было так: он присылал готовую композицию, досконально выверенную. И даже не к чему придраться! Всё слушается целиково, все мелочи на месте.

А: Да, обычно мы всегда активно участвовали в сведении, делали замечания, вносили изменения. Самое тяжелое, когда нам говорили, что нужны референсы, то есть на кого сделать похоже. Это всегда ставит в тупик: почему мы должны под кого-то делать свою музыку? С Кеном было все иначе. Он попросил прислать сделанный нами премикс, чтобы понять, как мы слышим свою музыку. А потом прислал готовый результат. И порой это было совсем по-другому, чем мы задумывали. Он интересно развёл голоса в пространстве, вывел бэки Светы, иначе выставил панорамирование. Он реальный саунд-продюсер, и много привнёс в звучание альбома.

Ну и финальная точка в работе – мастеринг альбома делал Брайан Люси, инженер мирового масштаба, он делал пластинки Royal Blood, Depeche Mode… У него впечатляющий список работ. Брайан занимается только мастерингом, у него своя студия. Интересно, что перед началом работы он задал нам вопрос, коммерческая мы группа или инди. Инди, говорим. Ну вот для вас такой прайс, а для коммерческих — совсем другой. Это вызывает уважение, специалист такого уровня работает с инди коллективами и при этом по доступным ценам.

- Альбом «Горький драйв» будто грустный, без надежд. Но там есть понимание жизни. А вы как его воспринимаете?

А: Для нас это очень важный альбом, переломный, поменялось наше мировоззрение, мы расстались с идеалистическим восприятием мира – это и отражено в альбоме. Этот альбом в чем-то опередил некоторые события. «Горький Драйв» был опубликован 24 февраля 2021 года. И 24 февраля 2022 года мы хотели отмечать годовщину альбома. Концерт состоялся, но день рождения получился грустный… Альбом написан по впечатлениям от соприкосновений с шоу-бизнесом, с миром музыки и выживанием в обществе конкурентов . Все песни — это отражение реальных событий, включая «Страну под названием Лето».

- Давайте по песням. «Мир товаров и услуг» и «Не сомневайся» - это такая мягкая критика капитализма. Но я не услышал в песне альтернативы капитализму. Это так?

А: Конечно, там есть критика капитализма, критика мира потребления, но не молотом по голове и не выкрикиванием разоблачений, а как в восточной технике точный тычок мизинца в болевую точку или укол рапирой - это наш путь. Чтобы найти альтернативу капитализму, необходимо сначала осознать проблему, начать задавать вопросы и искать на них ответы. Решение задачи – это тоже путь. А на смену капитализму может прийти только более прогрессивная стадия развития человечества, так как капитализм свою прогрессивную функцию выполнил сполна, и уже вовсю работает на регресс, что мы и наблюдаем.

- Значит, я правильно расслышал. А «Я человек Земли» - что вы вкладываете в это понятие (песня «Песенка»)?

А: Это самая ранняя песня, была написана еще для цикла «Сны из тюбика». Что я вкладывал в неё тогда? Думаю, как и всё моё творчество - это абсолютно интернациональная песня, и работа над альбомом «Горький Драйв» это доказала. Я люблю путешествовать, побывал с концертами много где в России, не везде конечно, ведь Россия огромная. Я и музыкой начал заниматься именно для того, чтобы путешествовать. В моей детской голове было стойкое убеждение, что музыканты — это люди, разъезжающие по всему миру. У меня был выбор, - стать моряком или рок-музыкантом. Решил стать музыкантом, потому что музыку любил больше. Но мне до сих пор нравится море, и портовые города.

- Это правда, что в клипе «Велосипеды» снялся участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов? Или это слухи?

А: Что? Вы так шутите? Если про роль врача, то это режиссер клипа Алексей Тихонюк - патриарх московской альтернативной музыки. Фронтмен и идейный лидер группы Hangover, потом группы «Контакты». Он начинал играть с «Ракетами вверх», «7 расой», да и сейчас музицирует, а ещё он снимает клипы музыкальным группам. У него очень много работ. Мы с Алексеем давно сотрудничаем, и сделали много клипов, например упомянутые уже «Велосипеды», а сейчас мы снимаем клип на новую песню «Улица Есенина».

- Вы всю жизнь будто поете про войну. Сейчас, когда война началась по-настоящему, что вы думаете про «Империю превыше всего»?

А: Вы обобщаете. Я так устроен, что перевожу в тексты и образы все свои впечатления и всё, что происходит вокруг меня. Тема войны присутствует в нашем мире так или иначе постоянно, и конечно это находит отображение в песнях. Вот «Солдатики» с альбома «Горький драйв». Те, кто не знает, что песня вышла до 22-го года, воспринимают её однозначно. Но песня написана задолго до, ещё для цикла «детских» песен «Сны из Тюбика». В ней я описал от лица ребёнка игру в солдатиков. Это песня про любую войну. Поэтому она так актуальна сейчас, поэтому воспринимается однозначно.

- Мне-то казалось, что это концепция теории заговоров. Вот «Под волшебным колпаком» - это же чистая теория заговора.

А: «Под волшебным колпаком» - это детская песенка-считалочка, мы даже хотели позвать на запись детский хор. Конкретно в песне я зарифмовал свои впечатления от советского кукольного мультфильма «Муми-тролль и комета», снятого по книге Туве Янссон.

- Почему в сингле «Коробок» про современные ЖК вы вообще не говорите про урбанистику? Вы не про это? Скажем, про входы в подъезд без лестниц или скандинавский стиль жилья без балконов. И почему это так звучит, как «Хроноп»? Вы близки?

А: «Коробок» это не про урбанистику, а «Скандинавский стиль» - это еще надо зарифмовать! Вообще это было стихотворение, я тогда писал много стихов. Потом наложил их на музыку – получились акустические песни, в итоге записал сольный альбом «Среди Живых». Песня «Коробок» очень понравилась жителям регионов, порой до слёз. Когда я её только сделал и пел своим знакомым, они обижались, вроде зачем ты написал про меня песню?

Про схожесть с «Хронопом» не знаю, Вам виднее. А вот звук сингла мы делали с Владимиром Овчинниковым – прекрасный звукорежиссёр. У нас с Володей довольно большая история сотрудничества, которая началась на тон-студии «Мосфильм», где он делал мастеринг альбома «Сны из Тюбика».

- Почему стали появляться релизы, подписанные Александр Буслов и «Адаптация Пчёл»?

А: Помимо группы «Адаптация Пчёл» я записываю сольные релизы, не всё укладывается в рамки коллектива, да и не всегда хватает ресурсов на реализацию всех идей. На стриминг-платформах есть группа «Адаптация Пчёл», а то, что у ее солиста Александра Буслова есть сольные альбомы, никто не знал. Сейчас на цифровых ресурсах есть возможность связать эти релизы. Мы этим воспользовались для продвижения.

- Расскажите про сбор денег на новый альбом.

А: Где-то в 2008 году, когда мы работали над альбомом «Меланоя», стало понятно, что альбом получается большой, мы задумали выпустить 20 треков, о чём и сообщили на своих интернет-ресурсах слушателям. Было очевидно, что такую финансовую нагрузку мы сами не осилим. Примерно в это же время в большом интернете начинал зарождаться краудфандинг. Мы особо не знали, что это за чудо заморское с труднопроизносимым названием. За дело взялись наши фанаты. Они устроили сбор средств на альбом. Специализированных краудфандинг-платформ тогда еще не было. Мы вместе сделали виджет на нашем сайте и в сообществах, и в итоге собрали половину стоимости записи. Благодаря помощи слушателей появился на свет именно двойной альбом «Меланоя». В то время это было что-то немыслимое, обращаться за помощью к фанатам, так что можно сказать, что мы стоим у истоков краудфандинга в России. Далее мы задумали еще больший цикл песен под названием «Сны из тюбика», но переехав в Москву справляться стало гораздо сложнее, поэтому Тюбиков издано только 2 части, а не 4, как планировалось.

Сейчас мы продолжаем выпускать альбомы, и наши слушатели нам в этом помогают. На мой взгляд, это показатель высокого доверия нашей аудитории и хороший пример совместного труда.

- Песня «Улица Есенина» - это же совсем русский рок? Это сознательный дрейф, который наметился еще на альбоме «Горький драйв»?

А: Я думаю, что она такой получилась неосознанно. Иногда не стоит мудрить, а нужно делать то, что само рождается. Говорят, что у самурая нет цели, есть путь.

Трогательная песня про брата, про детство, про весну. Мы сделали ее максимально просто. Да, она сильно отличается. Мне показалось, что она отдает ретро-музыкой советской эпохи. И конечно в ней есть наивный и идеалистический советский и постсоветский русский рок. Возможно, эта песня — отражение нашей любви к советскому кино и к песням, что звучали там. К советским мультикам.

Кстати, звукорежиссером этой песни стал Антон Якомульский. Мы как-то услышали, что есть такой Антон, который любит экспериментировать в студии со звуком. Ок, подумали мы – давай попробуем сделать с ним песню. Мне нравится, что получилось.

- «Что я оставлю взамен? Ворох никому не нужных песен» из песни «33 несчастья». Вы так же думаете сейчас?

А: Забавно, что именно эту строчку Вы оставили напоследок. Когда мы сводили 20 треков альбома «Меланоя» с Андреем Алякринским на студии «Добролет», он наотрез отказался делать эту песню. Сказал, что у меня много хороших песен, но эту он сводить не будет именно из-за этой строчки. В итоге ее делала Света.

Да, это грустная песня. У меня есть и такой лирический герой, как любят говорить музыканты. Песня написана очень давно на Автозаводе в Нижнем Новгороде. Про «серые коробки», что давят на мозг и настроение, про границы, которые сужаются и подавляют тебя. Аранжировка построена на зацикленном басовом флажолете. Такие были транзитные настроения.

Как показывает время – эта песня имеет своего слушателя, находит отклик. И даже Вас вот зацепила. Из всего двойного альбома Вы выделили именно её.

Позже я написал еще одну песню в подобной тематике – «Коробок», она стала отдельным синглом и даже клипом, и всегда гипнотически работает на концертах. Мы все живём в серых коробках, и не всегда у нас лучезарное настроение.

С: Рефлексия. Погрустили и полетели дальше.

Гуру КЕН

Фото предоставлены группой «Адаптация Пчёл»