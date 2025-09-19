Aerosmith и Yungblud показали первую за 12 лет песню Aerosmith

Aerosmith и Yungblud анонсировали мини-альбом One More Time — совместный релиз из пяти песен, который выйдет 21 ноября. Они также выпустили главный сингл «My Only Angel» после анонсирования этой песни в начале недели. Это первая новая музыка Aerosmith за более чем 12 лет.

Трек продолжительностью более четырёх минут — это вдохновляющая песня о любви, которую Стивен Тайлер и Yungblud исполняют дуэтом: первый берёт средне-нижний регистр, а второй — верхний. Они отлично сочетаются друг с другом, особенно во время парящего мелодичного припева. Равномерная игра гитар Джо Перри и Брэда Уитфорда на протяжении всего трека добавляет объема звука.

«My Only Angel» — одна из четырех новых оригинальных песен, написанных совместно Aerosmith и Yungblud, которые вошли в мини-альбом, в который также вошел новый ремикс 2025 года «Back in the Saddle».



Aerosmith и Yungblud

Примечательно, что барабанщик Мэтт Сорум (экс-Guns N' Roses) «присутствует за барабанной установкой на протяжении всего мини-альбома», согласно пресс-релизу, присоединившись в студии к классическим участникам Aerosmith Тайлеру, Перри, Уитфорду и басисту Тому Гамильтону. Барабанщик оригинального состава Джои Крамер не гастролировал с группой до её ухода из гастрольной деятельности в прошлом году, и на концертах его заменял Джон Дуглас.

Объявление о сотрудничестве последовало за совместным выступлением Тайлера, Перри и Yungblud в рамках церемонии вручения наград VMA в честь покойного Оззи Осборна, состоявшейся ранее в этом месяце. Трио исполнило три классические песни Black Sabbath и Оззи Осборна, вызвав неоднозначную реакцию некоторых слушателей.