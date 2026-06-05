Артемий Воробьев выпустил свое «Арабское соло»

Артемий Воробьев вновь разрушает стереотипы. На смену ироничным трекам приходит инструментальная композиция «Арабское соло», исполненная на большой шотландской волынке, — чистый нерв, переложенный на ноты. Никаких слов. Только огонь, песок и электричество.

Автор взял за основу причудливые восточные мелодии — с их тягучей тоской и знойным ритмом, — и пропустил через современную рок-обработку. Тяжелые гитары, плотный бас и стройные восточные ритмы. Волынка здесь звучит глубоко и нежно, агрессивно и темпераментно, а главное, невероятно виртуозно.



Артемий Воробьев

«Арабское соло» — это история про страсть без пошлости и про огонь без дыма. Композиция разгоняется от мистического шёпота до истинного пика человеческого восприятия и эмоций. Это тот случай, когда звук пробирает до мурашек, а диапазон инструмента выжат на 110%.