Артемий Воробьев выпустил свое «Арабское соло»

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Артемий Воробьев выпустил новую композицию «Арабское соло» на большой шотландской волынке (слушать трек).

Артемий Воробьев вновь разрушает стереотипы. На смену ироничным трекам приходит инструментальная композиция «Арабское соло», исполненная на большой шотландской волынке, — чистый нерв, переложенный на ноты. Никаких слов. Только огонь, песок и электричество.

Автор взял за основу причудливые восточные мелодии — с их тягучей тоской и знойным ритмом, — и пропустил через современную рок-обработку. Тяжелые гитары, плотный бас и стройные восточные ритмы. Волынка здесь звучит глубоко и нежно, агрессивно и темпераментно, а главное, невероятно виртуозно.

Артемий Воробьев
Артемий Воробьев

«Арабское соло» — это история про страсть без пошлости и про огонь без дыма. Композиция разгоняется от мистического шёпота до истинного пика человеческого восприятия и эмоций. Это тот случай, когда звук пробирает до мурашек, а диапазон инструмента выжат на 110%.

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