The Killers спела о жизни в маленьком провинциальном городке

Альбом представляет собой возвращение гитариста Дэйва Кеунинга в студию с группой после его отсутствия на предыдущем альбоме «Imploding the Mirage». Он был сооснователем The Killers вместе с Брэндоном Флауэрсом, но покинул группу в 2017 году, чтобы заняться сольными проектами. В то же время как басист Марк Стоермер был сокращен из группы из-за трудностей, вызванных COVID-19 пандемии во время записи.
«Все оказалось поставлено на паузу. И впервые за долгое время я столкнулся с тишиной. И из этой тишины расцвела эта пластинка, полная песен, которые в противном случае были бы слишком тихими и заглушенными шумом типичных пластинок The Killers», — рассказывает об альбоме Брэндон Флауэрс.
Продюсерами записи стали Джонатан Радо и Шон Эверетт, плотно сотрудничавшие ранее с группой. Альбом представляет собой концептуальное полотно, основанное на детстве вокалиста Брэндона Флауэрса в Нефи, штат Юта.
В песне «Runaway Horses» к группе присоединяется певица Фиби Бриджерс.
«Это седьмой и едва ли не самый камерный и интимный альбом Killers. Он посвящен мормонам и Юте, и тяжко оценивать подобное, если ты не вырос в маленьком мормонском городке где-то там. И все же Брэндон Флауэрс добивается эффекта сопричастия — и шепотом, и губной гармошкой, и исповедальным и вовсе не псевдоистеричным (обычным для себя) тембром. Музыка выстроена на архетипах REM и даже U2, но с плотным миксом американы. Флауэрс рассказывает о любви к Юте, но и о обо всем темном тоже — опиаты, семейное насилие, несбывшихся мечтах провинциалов, о страхе выделиться в толпе. Щемящая баллада под гитару и гармошку Terrible Thing — о мальчике-гее, почти доведенном окружением до суицида. Для меня тут слишком много кантри, но альбом убедителен, и наверняка многим в Америке покажется просто великим», - размышляет музыкальный критик Гуру Кен.
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