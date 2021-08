The Killers спела о жизни в маленьком провинциальном городке

Группа The Killers выпустила шестой студийный альбом «Imploding The Mirage», презентацию которого пришлось отложить из-за карантина (слушать альбом).

В альбом вошло 10 треков, включая уже опубликованные синглы «Caution», «Fire in Bone», «My Own Soul's Warning» и «Dying Breed».







Это первый альбом группы без ведущего гитариста Дэйва Кеунинга, который не гастролировал и не записывался с Killers с 2017 года. В записи альбома приняли участие гитарист War on Drugs Адам Гранофски, гитарист Блейк Миллс, певицы Кэй Ди Лэнг и Уэйз Блад, группа Lucius и Линдси Бакингем (экс-Fleetwood Mac). Запись пластинки проходила в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и...