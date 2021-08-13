The Killers спела о жизни в маленьком провинциальном городке

The Killers выпустили альбом «Imploding The Mirage» и клип Группа The Killers выпустила шестой студийный альбом «Imploding The Mirage», презентацию которого пришлось отложить из-за карантина (слушать альбом). В альбом вошло 10 треков, включая уже опубликованные синглы «Caution», «Fire in Bone», «My Own Soul's Warning» и «Dying Breed».







Это первый альбом группы без ведущего гитариста Дэйва Кеунинга, который не гастролировал и не записывался с Killers с 2017 года. В записи альбома приняли участие гитарист War on Drugs Адам Гранофски, гитарист Блейк Миллс, певицы Кэй Ди Лэнг и Уэйз Блад, группа Lucius и Линдси Бакингем (экс-Fleetwood Mac). Запись пластинки проходила в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и...

The Killers показали клип с кадрами фильма The Killers выпустили клип на третий сингл «My Own Soul’s Warning» (смотреть клип). Группа также назвала дату выхода нового альбома «Imploding the Mirage», его выпуск запланирован на 21 августа. Релиз изначально планировался на 29 мая на лейбле Island Records, но его пришлось отложить из-за пандемии.







Клип на песню включает в себя кадры из готовящегося фильма, снятого совместно с режиссером Сингом Ли. В видео на трек «Caution» также вошли кадры, которые попадут в картину. Премьера состоится на Apple Music.



The Killers



Новый альбом «Imploding the Mirage» включит в...

The Killers визуализировал My Own Soul's Warning Американская группа The Killers выпустила предварительное видео на песню "My Own Soul's Warning" из будущего альбома Imploding Mirage (смотреть клип). Трек войдет в шестой студийный альбом Imploding Mirage рок-музыкантов, который должен выйти в конце этого года.







Брэндон Флауэрс поет: «Я пытался пойти против предупреждения моей собственной души / Но в конце концов, что-то просто не чувствовалось правильным / О, я пытался нырять, даже несмотря на то, что небо штормило, формировались грозовые тучи. / Но, черт возьми, я думал, что могу летать, и тогда я ударился о землю».



Killers



Imploding Mirage - продолжение альбома Wonderful...

The Killers визуализировал павлинов The Killers выпустили второй сингл из будущего альбома «Imploding the Mirage», релиз которого изначально был запланирован на 29 мая на лейбле Island Records, но его пришлось отложить из-за пандемии. Новая песня называется «Fire In Bone». Музыканты написали в своем инстаграме, что эта песня стала одной из любимых на альбоме.



Также группа выпустила видео с визуалайзером, в котором птицы оживают на глазах.







Новый альбом группы включит в себя еще несколько коллабораций с другими артистами. Среди гостей на пластинке также значатся психоделик фолк исполнительница Weyes Blood, фронтмен War on Drugs Адам Грандусиэль, кантри-поп певица K.D. Lang, инди-поп квартет Lucius и вокалист и...