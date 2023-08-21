Про поздний период Джона Леннона снимут байопик

В основу сюжета лягут жизнь и карьера музыканта после распада The Beatles.



Джон Леннон

На главную роль в проекте объявлен кастинг, сообщает World of Reel со ссылкой на внутренний источник. Разыскивается актер 30-40 лет, умеющий петь, играть на гитаре и спокойно относящийся к обнажению на экране. Одним из консультантов проекта выступила вдова Леннона Йоко Оно.

Об этих годах жизни артиста фильмов пока снято не было. Картина «Стать Джоном Ленноном» (2009) с Аароном Тейлор-Джонсоном в главной роли охватывала более ранний период, в том числе основание легендарного ливерпульского квартета.