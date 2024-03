Про вокалиста AC/DC Бона Скотта снимут байопик

Производством занимаются HALO Films и Protocol Pictures, а черновое название картины звучит как «Парень с Харвест-роуд». Режиссерами выступят Стивен Беловски и Дэвид Винсент Смит, хорошо известные в австралийском кинематографе. Генеральным продюсером выбран Тим Даффи, исполнительными — Йен Хейл, Нико Меццино и Стивен Беловски. Все вопросы с наследниками героя улажены: они поддерживают съемки байопика.



Бон Скотт

Роль Скотта, ставшего солистом AC/DC в 1974-м, досталась молодому актеру Ли Тайгеру Хэлли. Артист привлек к себе внимание после участия в сериале «Мальчик глотает вселенную» (2024) и стал первым выбором создателей. Производство запланировано на начало 2025 года, съемки будут проходить в Западной Австралии.

Бон Скотт родился 9 июля 1946 года в Шотландии, но впоследствии его семья перебралась в Австралию. Как напоминает Blabbermouth, до участия в AC/DC Скотт успел побывать фронтменом в группах Fraternity, The Valentines и The Spektors. Его голос звучит на первых шести пластинках австралийского коллектива, в том числе на Highway To Hell 1979 года.

Бон Скотт умер 19 февраля 1980 года в возрасте 33 лет. Поначалу AC/DC подумывали завершить карьеру, но вскоре место солиста занял Брайан Джонсон, и группа продолжила путь.