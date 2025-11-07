«Сурганова и Оркестр» сказали жителям Земли «Здравствуй»

«Здравствуй» — послание каждому жителю планеты Земля, призывающее быть добрее к окружающим и самим себе. Это пожелание процветания, здравомыслия и счастья, воплощенное в истории о любви, пронесенной сквозь года. В музыкальных декорациях легковесных, мечтательных рок-мелодий лирических героев песни ждет судьбоносная встреча, которую они ждали уже давно.

Светлана Сурганова

«Сурганова и Оркестр» — культовая группа, основанная поэтом и музыкантом Светланой Сургановой, получившей первую известность в составе проекта «Ночные снайперы». Творчество ее собственного коллектива выделяется своей мультижанровостью и не вписывается ни в одно музыкальное направление. Среди главных хитов группы — «Мураками», «Белая», «Апрельская», «Воздух», «Далеко», «Весна» и многие другие. В прошлом году проект выпустил коллаборацию с колоритным этно-хаус коллективом Miravi - «Вода». А в наступившем году группа приняла участие в записи альбома «U-235. Песни атомных городов», созданного в коллаборации с проектом «Школа Росатома».