В центре Мельбурна на улице AC/DC открыли мурал Бона Скотта

В центре Мельбурна появилось потрясающее произведение искусства — новая фреска, посвященная Бону Скотту, которая была открыта в преддверии 80-летия со дня рождения покойного фронтмена AC/DC.



Мурал Бона Скотта в Мельбурне

Эта работа создана мельбурнским художником Эрой на основе эксклюзивного памятного произведения художника Mambo и соучредителя Mental As Anything Рега Момбассы.

Скотт родился и вырос в Шотландии, а в 1952 году, в возрасте шести лет, переехал со своей семьей во Фримантл, Западная Австралия. Его кельтские корни увековечены статуей в натуральную величину, изображающей его с волынкой в ​​руках, в Кирримуире.

Обладая дерзким характером, озорной улыбкой и мощным голосом, Скотт был фронтменом нескольких групп, наиболее известной из которых была Fraternity and the Valentines, прежде чем стать вокалистом AC/DC.

Скотт принимал участие в записи первых семи студийных альбомов группы, включая легендарный сборник 1979 года Highway to Hell. Этот альбом стал его лебединой песней. Всего через шесть месяцев после его выхода, в феврале 1980 года, Скотт умер в Лондоне в возрасте 33 лет от того, что в официальном заключении коронера было описано как «острое алкогольное отравление» и отнесено к «смерти в результате несчастного случая».

AC/DC были одними из первых, чьи имена были зачитаны при включении в Зал славы ARIA, и которых чествовали на церемонии в 1988 году вместе с Дамой Джоан Сазерленд, Джонни О'Кифом, Слимом Дасти, Колом Джоем и Вандой и Янгом. Позже, в 2003 году, австралийская группа была включена в Зал славы рок-н-ролла. На каждом концерте AC/DC отдают дань уважения своему вдохновляющему раннему фронтмену.

«Пятьдесят лет назад Бон Скотт и AC/DC вошли в историю австралийского рока, когда они проехали по улице Суонстон на платформе грузовика — с волынками в руках — для съемок своего культового музыкального видео «It's A Long Way To The Top», — заявил мэр Мельбурна Николас Рис гостям, собравшимся в пятницу в кафе Kinetic. - Этот момент вызвал всплеск культурной энергии, отголоски которой ощущаются и по сей день. Мельбурн — бесспорный центр живой музыки в Австралии, а AC/DC — неотъемлемая часть ДНК нашего города. Эта фреска, — продолжил он, — достойная дань уважения двум культурным иконам Австралии и Новой Зеландии, и лучшего места для нее, чем AC/DC Lane, вы не найдете».

«Семья Скотт много лет является поклонниками творчества (и музыки) Рега Момбассы. Его визуальный стиль — культовая часть австралийской культуры. Для нас большая честь и радость, что он создал для нас особое произведение в честь 80-летия Бона», — говорится в заявлении родственников рок-музыканта.