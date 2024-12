В Iron Maiden поменялся барабанщик

72-летний музыкант покинул коллектив 7 декабря после выступления в Сан-Паулу, решив отдохнуть «от интенсивного гастрольного образа жизни».

Нико Макбрэйн играл в Iron Maiden более 40 лет: барабанщик присоединился к группе в 1982-м и участвовал в записи всех альбомов, начиная с четвертой пластинки «Piece of Mind» (1983).

Nicko McBrain

В январе 2023-го Макбрэйн пережил небольшой инсульт, частично парализовавший правую сторону его тела. Музыкант пожаловался, что из-за этого он больше не может играть некоторые песни из-за слишком сложных партий – например, трек «The Trooper». Тем не менее, Макбрэйн подчеркнул, что он остается «частью семьи Iron Maiden» и будет участвовать в разных проектах.

Iron Maiden уже объявили, кто заменит Макбрэйна. Им стал Саймон Доусон, играющий в British Lion – проекте Стива Харриса, бас-гитариста Iron Maiden. Увидеть Доусона на сцене с группой можно будет 27 мая 2025 года в Будапеште: в этот день у Iron Maiden стартует тур Run For Your Lives. А 7 декабря 2024-го состоялось последнее шоу тура The Future Past: возможно, поэтому Нико Макбрэйн ушел из коллектива именно в эту дату.