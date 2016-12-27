Бронь билетов на «Евровидение-2017» откроют в январе

Об этом заявил исполнительный продюсер мероприятия Александр Харебин в интервью изданию "Лига.net".

"Первую фазу предбронирования билетов мы запустим в январе… Пока не существует готового решения касательно стоимости билетов. Все ранее озвученные в украинских СМИ цифры являются несвоевременными и некорректными. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале", — цитирует слова Харебина издание.

При это он отметил, что ожидается, от продажи билетов заработать более миллиона долларов.