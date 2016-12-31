Игорь Бутман назначен президентом РАО

«Назначение на эту должность - это огромная ответственность. Нам предстоит большая работа по построению «прозрачной» и всем понятной системы сбора и распределения авторского вознаграждения, которая приведёт к успешному и динамичному развитию музыкальной индустрии в нашей стране. Я верю, что у нас всё получится!» - говорит Игорь Бутман.



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На встрече прошло обсуждение текущего положения дел и проблемных зон в системе функционирования организации, а также необходимости внесения ряда изменений в устав общества.

Члены авторского совета определили дату начала многопрофильного независимого аудита, который стартует 16 января 2017 года, для того чтобы получить реальную картину положения дел и разработать адекватную стратегию дальнейшего развития РАО. В частности, члены авторского совета предложили перенять успешных опыт ВОИС и использовать те наработки и сервисы, которые данная организация активно применяет в своей работе.

В конце апреля 2017 года назначена внеочередная конференция РАО. На ней планируется обсудить и принять новую редакцию устава с учетом всех законодательных требований и нужд общества, расширить состав авторского совета, представить промежуточные результаты аудита, подвести итоги первого этапа модернизации и автоматизации РАО и утвердить стратегию дальнейшего развития объединения.