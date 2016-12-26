«Калинов мост» выпустил «Сезон Овец»

Отметив тридцатилетие, Калинов мост выпускает семнадцатый альбом — для себя, для своих слушателей, для своей "родни". Никакой стагнации — тут и привычная для Ревякина распевность, и актуальный сегодня речитатив, типичный для мифа группы фолк-лексикон и живые жаргонизмы нового века.





Как обычно, у группы нет простых песен, у Дмитрия Ревякина нет простых ответов, если вам стало интересно — слушайте, думайте, ищите и найдёте. Или не найдёте, ведь эти пьесы, как называет свои песни автор, не для всех, тут нужен опыт, важен бэкграунд, "родня" поймёт, остальным не нужно.