Киркорову отказали в возбуждении дела против Маруани

"По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - сообщил ТАСС Трунов.

Вместе с тем юрист отметил, что по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Киркорова полиция продолжает проверку.

Юрист добавил, что Интерпол отказал российской полиции в запросе, поданном в компетентные органы Франции о предоставлении правоустанавливающих документов на песню Маруани. "Интерпол отказал МВД в их запросе, мотивировав это тем, что он направлен ненадлежащим заявителем. Такого рода запрос должен исходить либо от Генеральной прокуратуры РФ, либо от МИД", - сообщил ТАСС Трунов.