Митя Фомин лишился прав из-за наркотиков

Певец стал вести себя неадекватно, подавая явные признаки нетрезвого состояния, пишет Life.ru.

Медосвидетельствование не показало наличие алкоголя в крови. Тогда полицейские отправили музыканта на экспертизу для выявления наркотического опьянения. Были взяты анализы на наркотики — ответ от экспертов пришёл положительный, после чего материалы были переданы в суд.



Митя Фомин

Полицейские составили в отношении Мити Фомина протокол по статье 12.8 ч. 1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Судья мирового участка в Москве принял решение оставить артиста без права садиться за руль сроком на полтора года, а также назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.